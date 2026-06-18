「裏切った芸能人もいたが…」俳優チョン・ヘインの“義理堅い行動”をユーチューバーが告白

ユーチューバーのウン・ヒョンジャンが、俳優チョン・ヘインへの感謝を明かした。

ウン・ヒョンジャンは最近、自身のYouTubeチャンネル「商売の神」のライブ配信で、芸能界の人脈にまつわるエピソードを語った。

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特に、自身がさまざまな論争に巻き込まれていた当時も変わらずそばにいてくれた人物として、チョン・ヘインの名前を挙げ、注目を集めた。

ウン・ヒョンジャンは、「芸能人たちから少しずつ連絡が来るようになった。トップクラスの芸能人たちからも連絡をもらっている」と切り出した。

続けて、「芸能人の中には私を裏切った人たちもいる。名前は明かさないが、私が詐欺師だと激しく批判されていた時に背を向けた芸能人がいた」とし、「見逃してあげるから、もう連絡はしてこないでほしい」と語った。

（写真提供＝OSEN）チョン・ヘイン

そのうえで、自身を応援してくれた唯一の芸能人としてチョン・ヘインの名前を挙げた。

ウン・ヒョンジャンは、「チョン・ヘインだけはSNSのフォローを外さず、最後まで残ってくれた」とし、「何度か会ったことがあるが、本当にたくさん応援してくれた友人だ」と明かした。

さらに、「チョン・ヘインはキム・スヒョンをめぐる論争があった時も、最後までフォローを外さず見守っていた」とし、「だから私はいつも“弟のような存在のチョン・ヘイン”と言っている」と付け加えた。

チョン・ヘインは以前から芸能界を代表する“義理堅い俳優”として知られている。特に昨年、キム・スヒョンをめぐるさまざまな疑惑が浮上した際、一部のファンからはSNSのフォローを整理すべきだという声も上がったが、チョン・ヘインは特に反応を示すことなく関係を維持していたという。

（画像＝ユーチューブ）ウン・ヒョンジャン

ウン・ヒョンジャンの発言を受け、オンライン上では「簡単にできることではない」「チョン・ヘインの義理堅さが際立つ」「苦しい時にそばにいてくれる人こそ本当の友人だ」といった反応が相次いでいる。

◇チョン・ヘイン プロフィール

1988年4月1日生まれ。FNCエンターテインメント所属。26歳だった2014年にドラマ『百年の花嫁』で俳優デビューを果たし、日本でも人気の『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』ではヒロインの初恋役として特別出演した。主な出演作にドラマ『刑務所のルールブック』『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』『ある春の夜に』、映画『ユ・ヨルの音楽アルバム』『スタートアップ！』など。