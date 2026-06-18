17日は大谷が15号決勝弾…18日はフリーマンが逆転2ラン

粋な対応だった。ドジャース・大谷翔平投手は本拠地でのレイズ3連戦で1本塁打＆1勝と投打に活躍した。16日（日本時間17日）には6回に15号先制弾を放ち、1-0の勝利に貢献。確信弾の直後、同僚の見せた“日本流”にファンも注目した。

0-0の6回の第3打席、大谷が会心の一撃を放った。2打席抑えられていた相手先発右腕のラスムッセンに対し、甘く入った初球のカッターを完璧に捉えた。打球速度106.9マイル（約172.0キロ）、飛距離427フィート（約130.1メートル）、角度27度を記録した一発は、バックスクリーンへと飛び込んだ。

その直後だった。打席を準備していたフレディ・フリーマン内野手が90度のお辞儀を披露。偉才へ最大級のリスペクトを払った。発見したファンからは「フリーマンのお辞儀がすごく好き」「大谷を出迎えるフリーマンが日本風お辞儀するのが面白い」「バットの持ち方がサムライw」「面白い男すぎる」と反響が寄せられた。

大谷は15号の翌日、投手に専念してデーゲームの登板に臨んだ。走者を背負いながらも4回までゼロに抑えたが、5回に一挙4失点。チームは逆転を許した。しかし6回、フリーマンが2ランを放って再逆転に成功。6回4失点に抑えた大谷に7勝目が転がり込んだ。（Full-Count編集部）