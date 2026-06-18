“現役の看護師”グラドル、新幹線内での私服に衝撃「目のやり場に困っちゃう」「スタイル抜群」 ウエスト58cm
現役看護師でラウンドガールなどとして活躍中の桃里れあが、18日までにXを更新。美スタイル際立つソロショットを披露した。
【写真】“現役の看護師”グラビアアイドルが「スタイル抜群」 水着姿、グラビア姿も（18枚）
看護師でありながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレやグラビアまでこなす桃里。身長は164cm、ウエストは58cmと抜群のスタイルを誇る。
先日の投稿では、「新幹線内の隣の席の人羨ましいって言われる」と、胸元が大胆にあいた私服姿を投稿し話題に。今回も「大阪最後の満喫たこ焼き」と、新幹線内で別の私服姿を公開。ファンからは「スタイル抜群」「目のやり場に困っちゃう」などの声が寄せられている。
引用：「桃里れあ」Instagram（@rea_momosato）、X（@rea_momosato）
【写真】“現役の看護師”グラビアアイドルが「スタイル抜群」 水着姿、グラビア姿も（18枚）
看護師でありながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレやグラビアまでこなす桃里。身長は164cm、ウエストは58cmと抜群のスタイルを誇る。
先日の投稿では、「新幹線内の隣の席の人羨ましいって言われる」と、胸元が大胆にあいた私服姿を投稿し話題に。今回も「大阪最後の満喫たこ焼き」と、新幹線内で別の私服姿を公開。ファンからは「スタイル抜群」「目のやり場に困っちゃう」などの声が寄せられている。
引用：「桃里れあ」Instagram（@rea_momosato）、X（@rea_momosato）