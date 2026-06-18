池谷直樹、資金繰りで「モンスターボックス」売却か 査定額は？
芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた』#4が18日放送される。#4では、「モンスターボックス」世界記録保持者である池谷直樹がアクロバットレストラン設立の夢を追う激闘の模様を放送する。
【写真】池谷直樹、自身のアイデンティティ「モンスターボックス」売却か
この番組は、今年2月に特別番組として全3話を放送した際には、毎週SNSやネットニュース上で大きな反響を呼び、レギュラー化が決定した。番組MCには、前作に続き、2年半ぶりの芸能界復帰とは思えない番組進行を見せた小島瑠璃子と、圧倒的な安定感で番組を盛り上げる平成ノブシコブシの吉村崇の2名が続投。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届ける。
今回、番組最大の目玉となるのが、新システム“ギフティングステージ。自らの売れる資産を売却してもなお、新たな夢への目標金額に届かない挑戦者のために、“ギフテンダー”として大物資産家たちが集結。挑戦者の本気のプレゼンを聞き、「この人の人生の再スタートを応援したい！」と心が動かされた資産家は、なんと自らの資産をその場で売却し、その売却額を“応援金”として挑戦者に贈与する。単に私物を売るだけでは終わらない、資産家たちとのヒリヒリするような真剣勝負のピッチと、善意によって奇跡の再スタートが切られる緊迫の瞬間が、今シーズンの見どころだ。
かつて高視聴率を記録した国民的番組で偉大な世界記録を樹立し、日本のトップアスリートとして一世を風靡した池谷。しかしその裏では、過去のエンターテインメント事業での不測の事態やコロナ禍による打撃が重なり、1億2000万円という莫大な負債を抱えていた。
現在はキッチンカーでのたこ焼き販売や体操教室などを行う池谷は、「引退したアスリートのセカンドキャリアの場所を作りたい」という一念から、かつて閉鎖を余儀なくされたアクロバットレストランの再建を決意。夢に必要な巨額の資金を調達するため、自宅売却の検討、さらには自身のアイデンティティそのものである「モンスターボックス（巨大飛び箱）」までを査定に出すことに。スタジオで明かされる、
プロの査定士も唸った驚きの査定ロジックとは？ そして、父の夢を全面的に応援すべくロケに集結した3人の息子たちと妻が語る、家族の絆と覚悟のドラマは必見だ。そして池谷のギフティングステージには、新たな資産家として、総資産およそ5億円を誇るダディ東京のオーナー・西山ダディダディ氏が初登場。SNSの総再生回数6億回超えを誇る気鋭の経営者が、「内容よりも人の心を動かせるプレゼンかどうかを見たい」と独自の審査基準を掲げ、高級腕時計やマンションの権利書など、驚愕の資産を携えて参戦する。
『資産、全部売ってみた』#4はABEMAにて今夜23時放送。
【写真】池谷直樹、自身のアイデンティティ「モンスターボックス」売却か
この番組は、今年2月に特別番組として全3話を放送した際には、毎週SNSやネットニュース上で大きな反響を呼び、レギュラー化が決定した。番組MCには、前作に続き、2年半ぶりの芸能界復帰とは思えない番組進行を見せた小島瑠璃子と、圧倒的な安定感で番組を盛り上げる平成ノブシコブシの吉村崇の2名が続投。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届ける。
かつて高視聴率を記録した国民的番組で偉大な世界記録を樹立し、日本のトップアスリートとして一世を風靡した池谷。しかしその裏では、過去のエンターテインメント事業での不測の事態やコロナ禍による打撃が重なり、1億2000万円という莫大な負債を抱えていた。
現在はキッチンカーでのたこ焼き販売や体操教室などを行う池谷は、「引退したアスリートのセカンドキャリアの場所を作りたい」という一念から、かつて閉鎖を余儀なくされたアクロバットレストランの再建を決意。夢に必要な巨額の資金を調達するため、自宅売却の検討、さらには自身のアイデンティティそのものである「モンスターボックス（巨大飛び箱）」までを査定に出すことに。スタジオで明かされる、
プロの査定士も唸った驚きの査定ロジックとは？ そして、父の夢を全面的に応援すべくロケに集結した3人の息子たちと妻が語る、家族の絆と覚悟のドラマは必見だ。そして池谷のギフティングステージには、新たな資産家として、総資産およそ5億円を誇るダディ東京のオーナー・西山ダディダディ氏が初登場。SNSの総再生回数6億回超えを誇る気鋭の経営者が、「内容よりも人の心を動かせるプレゼンかどうかを見たい」と独自の審査基準を掲げ、高級腕時計やマンションの権利書など、驚愕の資産を携えて参戦する。
『資産、全部売ってみた』#4はABEMAにて今夜23時放送。