本日『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』シリーズ10周年！ 27年上演作品発表
『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』が、本日6月18日に10周年を迎えた。記念すべきこの日に、2027年に上演する公演のラインナップが解禁された。
【写真】『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』告知映像
2015年4月にリリースされた『あんさんぶるスターズ！』は、スマートフォン向けゲームアプリで、男性アイドルの育成に特化した「私立夢ノ咲学院」で繰り広げられるアイドルたちの成長や改革を描いている。
2020年3月からは『あんさんぶるスターズ！！』として、プレイスタイルで選べる2つのアプリ「Basic」「Music」にリニューアルし、現在2000万ダウンロードを突破。2025年4月には10周年を迎え、総勢58名の個性豊かなアイドル達によるストーリーが展開。そんなスマートフォン向けゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！』の舞台化したのが『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』シリーズだ。
2016年に初演『あんさんぶるスターズ！オン・ステージ』を上演以降、ゲーム内ストーリー・ライブ公演を展開。アイドルたちの成長と改革を、舞台ならではのリアルな演出とライブパフォーマンスで描いている。
10周年を迎えた本日6月18日に、リ『あんさんぶるスターズ！』の2027年の上演作品が解禁。
上演作品は、「衝突！思い還しの返礼祭」＆「バトンタッチ！涙と絆の返礼祭」／UNDEAD、紅月、2wink、流星隊と、「追憶＊集いし三人の魔法使い」＆「駆け引き◆ワンダーゲーム」／Switch、Edenの2作品となる。詳細は後日発表。
また、『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』シリーズの10周年を記念して特設サイトがオープン。Trickstarキャスト（山本一慶、竹中凌平、松村泰一郎、谷水力）よりお祝いコメントも到着した。
【写真】『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』告知映像
2015年4月にリリースされた『あんさんぶるスターズ！』は、スマートフォン向けゲームアプリで、男性アイドルの育成に特化した「私立夢ノ咲学院」で繰り広げられるアイドルたちの成長や改革を描いている。
2020年3月からは『あんさんぶるスターズ！！』として、プレイスタイルで選べる2つのアプリ「Basic」「Music」にリニューアルし、現在2000万ダウンロードを突破。2025年4月には10周年を迎え、総勢58名の個性豊かなアイドル達によるストーリーが展開。そんなスマートフォン向けゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！』の舞台化したのが『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』シリーズだ。
10周年を迎えた本日6月18日に、リ『あんさんぶるスターズ！』の2027年の上演作品が解禁。
上演作品は、「衝突！思い還しの返礼祭」＆「バトンタッチ！涙と絆の返礼祭」／UNDEAD、紅月、2wink、流星隊と、「追憶＊集いし三人の魔法使い」＆「駆け引き◆ワンダーゲーム」／Switch、Edenの2作品となる。詳細は後日発表。
また、『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』シリーズの10周年を記念して特設サイトがオープン。Trickstarキャスト（山本一慶、竹中凌平、松村泰一郎、谷水力）よりお祝いコメントも到着した。