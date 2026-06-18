【スクエニ JUNE SALE Part 2】 実施期間： 7月10日2時頃まで（Steam） 7月1日まで（PS Storeなど）

スクウェア・エニックスは「スクエニ JUNE SALE Part 2」をPS Store、ニンテンドーストア、ニンテンドーeショップ、App Store、Google Playで7月1日まで、Steamで7月10日2時頃まで開催している。

今回のセールでは6月28日に35周年を迎える「聖剣伝説」シリーズにフォーカスしており、シリーズ作品が多数割引対象となっている。「聖剣伝説コレクション」は950円への割引となる。

この他「FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Digital Deluxe Twin Pack」や「パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語」などダウンロード版タイトルが30～90％オフとなっている。夏休みに向けて、気になるタイトルはあるだろうか。

聖剣伝説コレクション：950円（82％オフ）

聖剣伝説3 TRIALS of MANA：最大70％オフ

聖剣伝説2 SECRET of MANA：65％オフ

聖剣伝説 VISIONS of MANA：60％オフ

聖剣伝説 Legend of Mana：最大65％オフ

聖剣伝説-ファイナルファンタジー外伝-：50％オフ

聖剣伝説2：50％オフ

FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Digital Deluxe Twin Pack：60％オフ

パラノマサイトFILE38 伊勢人魚物語：30％オフ

FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE デジタルプレミアムエディション：70％オフ

FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION：60％オフ

シアトリズム ファイナルバーライン プレミアムデジタルデラックスエディション：50％オフ

Voice of Cards Trilogy：50％オフ

ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー：60％オフ

(C) SQUARE ENIX

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