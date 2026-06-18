【ARC SYSTEM WORKS Showcase 2026】 6月25日6時より配信予定

アークシステムワークスは、「ARC SYSTEM WORKS Showcase 2026」を6月25日6時より配信する。

本配信は「GUILTY GEAR-STRIVE-」、「UNDER NIGHT IN-BIRTH」などを手掛けるアークシステムワークスが開発、パブリッシングを担当するバラエティ豊かな各タイトルの最新情報をお届けする番組。

どのような最新情報が発表されるのか、期待したい。

【お知らせ】

最新情報をお届けする「ARC SYSTEM WORKS Showcase 2026」の配信が決定！



6月25日（木） 6:00（AM）より、今年もアークシステムワークスの最新情報をお届けする「ARC SYSTEM WORKS Showcase 2026」を配信いたします！… pic.twitter.com/sb1Ulo9xpB - アークシステムワークス公式 (@ARCSY_PR) June 18, 2026

(C) ARC SYSTEM WORKS