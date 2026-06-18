インスタグラム更新

サッカー日本代表の堂安律（フランクフルト）が16日に誕生日を迎え、インスタグラムを更新。祝福メッセージに感謝の言葉を綴った中で、「人の誕生日祝う時どこにでもいるな！」と同僚に痛快なツッコミを入れている。

ワールドカップ期間中に28歳の誕生日を迎えた堂安。投稿にはケーキを手に、笑顔で目線を送る1枚が添えられた。オフに代表チームから祝われたようで、背後には菅原由勢（ブレーメン）、板倉滉（アヤックス）の姿があった。

「みんなお祝いメッセージありがとう！！！」「チュニジア戦に向けて最高の準備していきます。引き続き応援宜しくお願いします！」とメッセージを記した中、「ゆき、人の誕生日祝う時どこにでもいるな！」と、菅原をイジった。

25歳の菅原はコメント欄に「誕生日のお祝いについての問い合わせはこちらまで→ @yukinarisugawara」と記し、自身のアカウントをタグづけして反応。軽快なやり取りが注目を集め、ファンからは「他の選手の誕生日postに毎回出て来そうwww」「2月4日お願いいたします」との声が寄せられた。

オランダとのグループ初戦で2-2のドロー発進となった日本は、20日（日本時間21日）のグループ2戦目でチュニジアと対戦する。



（THE ANSWER編集部）