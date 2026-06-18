W杯開催を記念した6種類のコレクタブルカップが登場

大手ハンバーガーチェーンのマクドナルドが6月4日から、北中米ワールドカップ（W杯）の開催を記念し、「ファンの皆さまと情熱を分かち合う」をコンセプトにしたさまざまな取り組みを展開している。

17日からは登場した期間限定セットが完売続出となり、SNSでは「早すぎる」「転売ヤーほんと許さん」などの声が上がっている。

6月17日から「FIFAワールドカップ26セット」が期間限定で登場。デビッド・ベッカム、ロナウジーニョ、ティエリ・アンリ、ソン・フンミン、ラミン・ヤマル、そしてマクドナルド認定レジェンドのグリマスをモチーフにした6種類のコレクタブルカップのうち1つが付属する。

世界共通のテレビCMに多くの反響が集まるなど話題を呼んでいるなか、日本国内の各店舗では品切れが続出しているようだ。SNSでは「もう近隣のマック完売だよ」「無情の『完売です』転売ヤーほんと許さんからな」「ワールドカップデザインのコップ欲しかったけど、完売かい！早すぎるでしょ」「マジで転売ヤーうざすぎ！」「どこも売り切れでないた」などの声が寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）