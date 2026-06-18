内田有紀×timelesz寺西拓人『ラストノート』男女の理想と本心が入り交じるポスター解禁
内田有紀と寺西拓人がダブル主演する7月9日スタートのドラマ『ラストノート』（フジテレビ系／毎週木曜22時）より、ポスタービジュアルが公開となった。
【写真】寄り添いあう内田有紀＆timelesz寺西拓人が仲睦まじいティザー
本作は、環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかった年の差のある男女が、静かにひかれ合い、やがて人生で最も激しい恋へと導かれていく姿を完全オリジナル脚本で描く、大人の純愛ドラマだ。
第1報で公開されたティザービジュアルでは、内田演じる一瀬葵（いちのせ・あおい）と、寺西演じる樋口澄晴（ひぐち・すばる）のふたりの仲むつまじいデートを切り取った1枚が公開され、相性抜群のビジュアルが大きな話題を呼んでいた。
そして、本日解禁となったポスタービジュアルでは、同じように笑い合うふたりが映っているものの、「こんな男に、恋するわけがない」、「こんな女に、恋するわけにはいかない」と、笑顔の裏にある本音を示すコピーが刻まれている。なぜこのコピーとなったのか。それは、ふたりが出会うきっかけとなった、“ある出来事”が大きく関わっていて…？ 最悪の出会いから始まる大人の純愛物語は、果たしてどんな結末を迎えるのか。
本作のアートディレクター・八武崎凌平（株式会社電通）からは、ポスタービジュアルについて「20歳差の大人の恋愛観を意識しつつ、 仲むつまじく美しいふたりだけの世界と、毒のあるコピーとの強い対比を目指しました。 主演おふたりの繊細な表情も相まって、ただ美しいだけではない、どこか危うさを感じる『ラストノート』特有の世界観を表現できたかと思います。ドラマを見る前と後で、また違った見え方になるのではないかと期待しています」とのコメントが到着している。
そして、本日最終回を迎える木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』にて、本作の30秒ティザームービーが放送。先週公開された15秒ティザーとは異なる、ふたりの本音が入り交じる内容となっているので、ポスタービジュアルと合わせて注目したい。
木曜劇場『ラストノート』は、フジテレビ系にて7月9日より毎週木曜22時放送。
【写真】寄り添いあう内田有紀＆timelesz寺西拓人が仲睦まじいティザー
本作は、環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかった年の差のある男女が、静かにひかれ合い、やがて人生で最も激しい恋へと導かれていく姿を完全オリジナル脚本で描く、大人の純愛ドラマだ。
第1報で公開されたティザービジュアルでは、内田演じる一瀬葵（いちのせ・あおい）と、寺西演じる樋口澄晴（ひぐち・すばる）のふたりの仲むつまじいデートを切り取った1枚が公開され、相性抜群のビジュアルが大きな話題を呼んでいた。
本作のアートディレクター・八武崎凌平（株式会社電通）からは、ポスタービジュアルについて「20歳差の大人の恋愛観を意識しつつ、 仲むつまじく美しいふたりだけの世界と、毒のあるコピーとの強い対比を目指しました。 主演おふたりの繊細な表情も相まって、ただ美しいだけではない、どこか危うさを感じる『ラストノート』特有の世界観を表現できたかと思います。ドラマを見る前と後で、また違った見え方になるのではないかと期待しています」とのコメントが到着している。
そして、本日最終回を迎える木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』にて、本作の30秒ティザームービーが放送。先週公開された15秒ティザーとは異なる、ふたりの本音が入り交じる内容となっているので、ポスタービジュアルと合わせて注目したい。
木曜劇場『ラストノート』は、フジテレビ系にて7月9日より毎週木曜22時放送。