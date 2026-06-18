朝ドラ出演で話題の美少女19歳、かわいい笑顔から凛とした表情も 心奪われる最新グラビア
NHK連続テレビ小説『風、薫る』に主人公の妹役で出演中の早坂美海が、18日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）29号の新人発掘企画「YJブルーム」Vol.10に登場する。“国民の妹”が、趣味の料理を楽しくかれんに披露するほか、ギャップある凛とした表情も満載。めくるめく表情に、心奪われること必至！
【写真】その笑顔は惚れてまう…！ 朝ドラ出演で話題の美少女・早坂美海19歳
表紙は、サロンモデルの緑川春菜が飾った。緑川は、ヘアカタログなどに登場するモデルとして絶大な人気を誇る「カリスマサロモ」で、昨年グラビアデビューするや、愛らしいイメージをいい意味で裏切る迫力あるボディで、デジタル写真集が大ヒットを記録。同誌には2回目の登場となるが、自身初の雑誌表紙となった。「サロモ Liberation（解放）」と題された今回のグラビアでは、下着をつけずにジャケットだけを羽織ったスタイルなど、洋服をアレンジした着こなしに挑戦。タンクトップからこぼれんばかりのバストをのぞかせたり、ボーダーのニットを胸元までたくし上げたりと、水着ではできない露出が続く。従来のグラビアにはない「おしゃれ✕セクシー」を追求した内容になっている。
センターグラビアには、大人気YouTube「佐久間宣行のNOBROCK TV」への出演で超話題の月野ももがソロ初登場！ 涼しげな顔立ち、ヘルシーなスタイル、美しい脇！ 動画では見られない姿を、ありえないほど近い距離感でお楽しみに！
巻末グラビアでは、数々の有名俳優・モデルを輩出してきた「美少女図鑑AWARD2023」審査員特別賞を受賞した、キラキラの原石、宮嶋くるみが同誌に初登場！ “きゅるんっ”としたクリクリの瞳に人懐っこい笑顔。誰からも愛されるかわいらしさが彼女の武器！ もちろんグラビア映えする抜群ボディも必見！ 圧倒的愛され力を持つ、次世代グラビアクイーン候補の最新グラビアとなっている。
【写真】その笑顔は惚れてまう…！ 朝ドラ出演で話題の美少女・早坂美海19歳
表紙は、サロンモデルの緑川春菜が飾った。緑川は、ヘアカタログなどに登場するモデルとして絶大な人気を誇る「カリスマサロモ」で、昨年グラビアデビューするや、愛らしいイメージをいい意味で裏切る迫力あるボディで、デジタル写真集が大ヒットを記録。同誌には2回目の登場となるが、自身初の雑誌表紙となった。「サロモ Liberation（解放）」と題された今回のグラビアでは、下着をつけずにジャケットだけを羽織ったスタイルなど、洋服をアレンジした着こなしに挑戦。タンクトップからこぼれんばかりのバストをのぞかせたり、ボーダーのニットを胸元までたくし上げたりと、水着ではできない露出が続く。従来のグラビアにはない「おしゃれ✕セクシー」を追求した内容になっている。
巻末グラビアでは、数々の有名俳優・モデルを輩出してきた「美少女図鑑AWARD2023」審査員特別賞を受賞した、キラキラの原石、宮嶋くるみが同誌に初登場！ “きゅるんっ”としたクリクリの瞳に人懐っこい笑顔。誰からも愛されるかわいらしさが彼女の武器！ もちろんグラビア映えする抜群ボディも必見！ 圧倒的愛され力を持つ、次世代グラビアクイーン候補の最新グラビアとなっている。