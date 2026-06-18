戸塚純貴、約5年ぶり月9レギュラー出演 主演GACKTとは初共演「“正義とは何か”。見終わったあと、誰かと話したくなる作品です」【コメントあり】
アーティストのGACKTが主演を務める7月20日スタートのフジテレビ月9ドラマ『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』（毎週月曜 後9：00）に俳優の戸塚純貴が出演することが発表された。主演のGACKTとは初共演となる。
【動画】戸塚純貴、同郷の大谷翔平からのコメントに感激！？
同作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士・浦真鷲直人（GACKT）が、依頼人を救うため“嘘”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく、完全オリジナルストーリーの痛快リーガルエンターテインメント。
戸塚が演じるのは、浦真鷲が一級建築士として所属する、はかり建築設計事務所で一級建築士として働く鯖山周平（さばやま・しゅうへい）。同じ事務所でアシスタントをしている土生洸太（はぶ・こうた／神尾楓珠）からタメ口をきかれるが、寛大な心で受け入れ、土生とはむしろ名コンビになっている。少しおっちょこちょいな一面もあるが、真面目でまっすぐな性格。
戸塚は、新春ドラマスペシャル『教場II』（2021年1月／フジテレビ系）や『だが、情熱はある』（2023年4月クール／日本テレビ系）、連続テレビ小説『虎に翼』（2024年／NHK）など多数のヒット作に出演。近年では、『波うららかに、めおと日和』（2025年４月クール／フジテレビ系）、『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（2025年10月クール／フジテレビ系）や『良いこと悪いこと』（2025年10月クール／日本テレビ系）への出演が話題を呼んだ。月9ドラマへのレギュラー出演は『ナイト・ドクター』（2021年6月〜9月／フジテレビ系）以来、約5年ぶりとなる。主演を務めるGACKTとは、本作で初共演を果たす。
■戸塚純貴コメント
◆本作への出演が決まったときの思いをお聞かせください。
「『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』というタイトルを聞いた瞬間から、すでに大きな陰謀に巻き込まれていくような予感がありました。ジャンルではひとくくりにできない作品で、何が待ち受けているのか、参加できることをとても楽しみにしていました」
◆台本を読んだ感想を教えていただけますか。
「物語が進むごとに立場や印象がひっくり返っていく。単に正義を振りかざすのではなく、人間のグレーな部分も丁寧に描かれていて、爽快な法廷劇でありながら、心理戦のような緊張感もある。静かなのに、ずっと心拍数が上がり続けているような作品だと感じています」
◆ご自身が演じられる役の印象は？
「仕事にも人間関係にも真面目に向き合いながら、その奥に熱や迷いを抱えている人です。正しいことをしているはずなのに疑問を抱いてしまう、その揺れがとても人間らしく、演じがいのある役だと思いました」
◆放送を楽しみにしている視聴者やファンの皆さんへメッセージをお願いします。
「“正義とは何か”。見終わったあと、誰かと話したくなる作品です。緊張感のあるストーリーの中に、人間くささや思いがけない瞬間、仕掛けへの驚きと発見が詰まっています。ぜひ最後まで楽しんでいただけたらうれしいです」
【動画】戸塚純貴、同郷の大谷翔平からのコメントに感激！？
同作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士・浦真鷲直人（GACKT）が、依頼人を救うため“嘘”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく、完全オリジナルストーリーの痛快リーガルエンターテインメント。
戸塚は、新春ドラマスペシャル『教場II』（2021年1月／フジテレビ系）や『だが、情熱はある』（2023年4月クール／日本テレビ系）、連続テレビ小説『虎に翼』（2024年／NHK）など多数のヒット作に出演。近年では、『波うららかに、めおと日和』（2025年４月クール／フジテレビ系）、『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（2025年10月クール／フジテレビ系）や『良いこと悪いこと』（2025年10月クール／日本テレビ系）への出演が話題を呼んだ。月9ドラマへのレギュラー出演は『ナイト・ドクター』（2021年6月〜9月／フジテレビ系）以来、約5年ぶりとなる。主演を務めるGACKTとは、本作で初共演を果たす。
■戸塚純貴コメント
◆本作への出演が決まったときの思いをお聞かせください。
「『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』というタイトルを聞いた瞬間から、すでに大きな陰謀に巻き込まれていくような予感がありました。ジャンルではひとくくりにできない作品で、何が待ち受けているのか、参加できることをとても楽しみにしていました」
◆台本を読んだ感想を教えていただけますか。
「物語が進むごとに立場や印象がひっくり返っていく。単に正義を振りかざすのではなく、人間のグレーな部分も丁寧に描かれていて、爽快な法廷劇でありながら、心理戦のような緊張感もある。静かなのに、ずっと心拍数が上がり続けているような作品だと感じています」
◆ご自身が演じられる役の印象は？
「仕事にも人間関係にも真面目に向き合いながら、その奥に熱や迷いを抱えている人です。正しいことをしているはずなのに疑問を抱いてしまう、その揺れがとても人間らしく、演じがいのある役だと思いました」
◆放送を楽しみにしている視聴者やファンの皆さんへメッセージをお願いします。
「“正義とは何か”。見終わったあと、誰かと話したくなる作品です。緊張感のあるストーリーの中に、人間くささや思いがけない瞬間、仕掛けへの驚きと発見が詰まっています。ぜひ最後まで楽しんでいただけたらうれしいです」