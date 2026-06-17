【女性が選ぶ】「事務所の顔だと思う」STARTO社所属の30代タレントランキング！ 2位「菊池風磨（timelesz）」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月25日〜6月8日の期間、全国10〜60代の女性281人を対象に、「STARTO ENTERTAINMENT所属のタレント」に関するアンケートを実施しました。その中から、「『事務所の顔だと思う』STARTO社所属の30代タレント」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、timeleszの菊池風磨さんです。1995年生まれ、東京都出身のtimeleszメンバーです。2011年にSexy Zoneとしてデビューしました。ドラマや映画で活躍する一方、2021年には事務所伝統の舞台「DREAM BOYS」で主演を務めるなど、まさに事務所の顔として圧倒的な存在感を放っています。
▼回答者コメント
「バラエティやCM、ドラマに引っ張りだこで知らない人はいないほどなので事務所の顔だと思いました」（30代女性／愛知県）
「若い頃から活躍しており、歌手としてだけでなく、俳優や番組MCとしても多方面で活躍しているから」（30代女性／東京都）
「歌番組はもちろん、様々な番組の司会をしたり、バラエティー番組や冠番組を持っているからです」（30代女性／北海道）
過半数を超える圧倒的な票数を集めて1位に輝いたのは、Hey! Say! JUMPの山田涼介さんです。Hey! Say! JUMPの活動に加え、グループ在籍中にソロデビューも果たす実力派です。また、登録者数100万人超のYouTubeチャンネル『LEOの遊び場』でのゲーム実況など、多彩な才能で幅広い層のファンを魅了し続けています。
▼回答者コメント
「圧倒的な知名度と安定した人気10代の頃から第一線で活動し続け、30代になった今もドラマ・映画・音楽・バラエティで高い注目度を維持しています」（20代女性／埼玉県）
「こんなにもアイドルになるために生まれてきたような顔つきの人はいない」（20代女性／大阪府）
「多岐にわたって活躍がすごいし、嫌みがない活躍で応援したくなる」（40代女性／大阪府）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：菊池風磨（timelesz）／60票
2位にランクインしたのは、timeleszの菊池風磨さんです。1995年生まれ、東京都出身のtimeleszメンバーです。2011年にSexy Zoneとしてデビューしました。ドラマや映画で活躍する一方、2021年には事務所伝統の舞台「DREAM BOYS」で主演を務めるなど、まさに事務所の顔として圧倒的な存在感を放っています。
「バラエティやCM、ドラマに引っ張りだこで知らない人はいないほどなので事務所の顔だと思いました」（30代女性／愛知県）
「若い頃から活躍しており、歌手としてだけでなく、俳優や番組MCとしても多方面で活躍しているから」（30代女性／東京都）
「歌番組はもちろん、様々な番組の司会をしたり、バラエティー番組や冠番組を持っているからです」（30代女性／北海道）
1位：山田涼介（Hey! Say! JUMP）／157票
過半数を超える圧倒的な票数を集めて1位に輝いたのは、Hey! Say! JUMPの山田涼介さんです。Hey! Say! JUMPの活動に加え、グループ在籍中にソロデビューも果たす実力派です。また、登録者数100万人超のYouTubeチャンネル『LEOの遊び場』でのゲーム実況など、多彩な才能で幅広い層のファンを魅了し続けています。
▼回答者コメント
「圧倒的な知名度と安定した人気10代の頃から第一線で活動し続け、30代になった今もドラマ・映画・音楽・バラエティで高い注目度を維持しています」（20代女性／埼玉県）
「こんなにもアイドルになるために生まれてきたような顔つきの人はいない」（20代女性／大阪府）
「多岐にわたって活躍がすごいし、嫌みがない活躍で応援したくなる」（40代女性／大阪府）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)