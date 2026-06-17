ホロライブ・大空スバル、“神ゲー”リメイクの実況をスタート 名曲の数々に「曲良っ！」
「ホロライブ」所属VTuber・大空スバルさんが、17日までにチャンネルを更新。『ゼルダの伝説 夢をみる島』（Nintendo Switch）の実況を開始し、ファンから喜びの声が上がっている。
【動画】神ゲーの神OPに大興奮の大空スバルさん（8：29ごろ）
本作は1993年にゲームボーイで発売された同名作のリメイク版。謎の島「コホリント島」に流れ着いた主人公・リンクが脱出を目指して冒険するアクションアドベンチャーの名作だ。本作は楽曲の評価も高く、スバルさんはゲーム開始直後から名曲の数々に「曲良！」を連発。また、本作の特徴でもあるジオラマ風のグラフィックにも「かわいい！」「グラ全然違う！」と大興奮していた。
スバルさんの「ゼルダ」シリーズ実況は、昨年9月に行われた『ゼルダの伝説神々のトライフォース』（スーパーファミコン）以来であり、ファンからは「夢島きたーーー！」「スバルちゃんのゼル伝はいつも見どころたくさんで見てて飽きないです」「映像に音楽、それにSEまで！ 全部に感動して喜んでるスバルちゃんが最高だった」など声が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「Subaru Ch. 大空スバル」
【動画】神ゲーの神OPに大興奮の大空スバルさん（8：29ごろ）
本作は1993年にゲームボーイで発売された同名作のリメイク版。謎の島「コホリント島」に流れ着いた主人公・リンクが脱出を目指して冒険するアクションアドベンチャーの名作だ。本作は楽曲の評価も高く、スバルさんはゲーム開始直後から名曲の数々に「曲良！」を連発。また、本作の特徴でもあるジオラマ風のグラフィックにも「かわいい！」「グラ全然違う！」と大興奮していた。
引用：YouTubeチャンネル「Subaru Ch. 大空スバル」