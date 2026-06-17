【同居はツラいよ】予期せぬ娘の妊娠報告と休学。幸せになれる？【第38話まんが】#ママスタショート
愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？ 今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。
今回は、娘の妊娠報告から起こった一件です。
娘「お母さん……私……妊娠したの……」
まもなく高校を卒業する頃、思い詰めた顔をした娘から静かに告げられた言葉。相手は3歳年上で社会人をしている男性。大学への進路も決まっているのに今、なぜこんなことに。ご両親は娘さんの将来に対し、不安や心配しか出てこないでしょう。しかし娘はそんな親の気持ちも知らず「結婚することにした」と言うのです。さらには……。
娘「向こうのご両親が子どもの面倒を見てくれるから、その間に学校に通わせてもらおうと思って……」
親には一切の相談もなく決まっていた、休学に同居。まずは両家で話し合うべきことでは？ このモヤモヤが大きな問題に発展しないことを祈るばかりです。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、娘の妊娠報告から起こった一件です。
娘「お母さん……私……妊娠したの……」
まもなく高校を卒業する頃、思い詰めた顔をした娘から静かに告げられた言葉。相手は3歳年上で社会人をしている男性。大学への進路も決まっているのに今、なぜこんなことに。ご両親は娘さんの将来に対し、不安や心配しか出てこないでしょう。しかし娘はそんな親の気持ちも知らず「結婚することにした」と言うのです。さらには……。
娘「向こうのご両親が子どもの面倒を見てくれるから、その間に学校に通わせてもらおうと思って……」
親には一切の相談もなく決まっていた、休学に同居。まずは両家で話し合うべきことでは？ このモヤモヤが大きな問題に発展しないことを祈るばかりです。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部