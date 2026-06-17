「ちいかわ」をテーマにしたベーカリーショップ「ちいかわベーカリー OSAKA」が、6月26日（金）、大阪・梅田の商業施設「KITTE大阪」3階にグランドオープンする。

ちいかわベーカリー (C) nagano

「ちいかわベーカリー」は2024年に東京・原宿でオープンし、ちいかわやハチワレ、うさぎたちをモチーフにしたパンやスイーツ、オリジナルグッズを販売している。今回は、東京でも人気のフェイス型のパンや食パン（ちいかわ/ハチワレ/うさぎ）、作中に登場する「郎」のラーメンをイメージしたどんぶりに入った郎パンなど豊富なラインアップで登場する。

大阪初出店を記念した限定商品として、たこやきと砕いたたこせんをサンドした「ちいかわたこせんバーガー」（670円）がお目見えする。

「ちいかわたこせんバーガー」（670円）(C) nagano

大阪らしい「たこやき」を使った限定メニュー(C) nagano

それぞれ違う味のクリームが入ったフェイス型のパンは、「ちいかわパン」（580円）、「ハチワレパン」（580円）、「うさぎパン」（580円）の3種類が登場する。

「ちいかわパン」（580円）、「ハチワレパン」（580円）、「うさぎパン」（580円） (C) nagano

フェイス型の食パンも「ちいかわ食パン」（950円）、「ハチワレ食パン」（950円）、「うさぎ食パン」（950円）の3種類での販売となる。作中に登場するラーメンをイメージした「郎パン」（2300円）や、「くりまんじゅうパン」（450円）、「くまさんポシェットパン」（550円）なども取り揃えられる。

「ちいかわ食パン」（950円）、「ハチワレ食パン」（950円）、「うさぎ食パン」（950円） (C) nagano

「郎パン」（2300円）や、「くりまんじゅうパン」（450円）、「くまさんポシェットパン」（550円） (C) nagano

ちいかわたちそれぞれの武器をイメージした「さすまたスティックパイ（ちいかわ・ハチワレ）」（各550円）、「討伐棒チーズパン」（550円）も登場。「報酬袋焼き」（550円）はあんバター入りで、「くりまんじゅうのおつまみカリカリラスク」（650円）はニンニクカラメなガーリック味となっている。

「さすまたスティックパイ（ちいかわ）」（550円）、「さすまたスティックパイ（ハチワレ）」（550円）、「討伐棒チーズパン」（550円） (C) nagano

「報酬袋焼き」（550円）(C) nagano

「くりまんじゅうのおつまみカリカリラスク」（650円）(C) nagano

ちいかわフェイスの形のラスクは、「ちいかわラスク（バターシュガー・パンケーキ風メイプルシナモン・うまカレー鬼）」（各320円）の3つの味が楽しめる。

「ちいかわラスク（バターシュガー）」（320円）、「ちいかわラスク（パンケーキ風メイプルシナモン）」（320円）、「ちいかわラスク（うまカレー（鬼）」（320円） (C) nagano

「フィナンシェなトリオ（プレーン・抹茶・チョコ）」（各990円）は、ちいかわ・ハチワレ・うさぎのフェイス型フィナンシェが入っている。

「フィナンシェなトリオ」（990円）、「フィナンシェなトリオ（抹茶）」（990円）、「フィナンシェなトリオ（チョコ）」（990円） (C) nagano

ほかにも「ちいかわベーカリー ジャム（ミックスフルーツ）」（950円）や「フラットトート ナチュラル」（2420円）、「Tシャツ ちいかわ ホワイト（M/L/XL）」（3630円）など大阪限定のグッズも登場する。税込2200円以上の購入で「大阪限定ショッパータグ」が1枚貰える特典もある。さらに、テイクアウトドリンクを注文すると「大阪限定オリジナルコースター」（全3種）がランダムで配布される。あわせて、「ちいかわベーカリー OSAKA POP UP SHOP」も期間限定でオープン。こちらは事前予約不要で利用できる。



ちいかわベーカリー OSAKAは、KITTE大阪3階に6月26日（金）オープンする。事前予約はWEB限定で受け付け、税込1000円分の買物券が付く。予約受付は6月17日（水）午後5時から開始。



(C) nagano

「ちいかわベーカリー ジャム（ミックスフルーツ）」（950円）や「フラットトート ナチュラル」（2420円）、「Tシャツ ちいかわ ホワイト（M/L/XL）」（3630円） (C) nagano

大阪限定ショッパータグ（全1種）(C) nagano