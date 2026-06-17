ルカ・ジダンのほろ苦W杯デビューを仏メディアも厳しい評価、父子W杯出場は27組目、異なる代表出場は2組目
[6.16 W杯J組第1節 アルゼンチン3-0アルジェリア カンザスシティ]
GKルカ・ジダンがゴールを守ったアルジェリア代表は、FWリオネル・メッシが3得点を決めたアルゼンチン代表に0-3で完敗を喫した。
ほろ苦いワールドカップデビューになった。前半は1失点で耐えたルカだったが、後半15分にはMFアレクシス・マック・アリスターのミドルを弾いてしまい、メッシに得点を許した。
ルカ・ジダンの父親は、言わずと知れた元フランス代表のジネディーヌ・ジダン氏。ルカは次男になる。父子でW杯に出場するのは史上27組目で、異なる代表チームで出場するのは、1994年W杯で優勝したブラジル代表メンバーだったマジーニョ氏と、元スペイン代表のチアゴ・アルカンタラ氏以来で2組目となった。
欧州メディアも厳しい評価を下している。フランス『レキップ』は、メッシに9点をつけたのに対し、ルカには3点。「ほとんど効果的なプレーをみせることができなかった」と残念がった。
GKルカ・ジダンがゴールを守ったアルジェリア代表は、FWリオネル・メッシが3得点を決めたアルゼンチン代表に0-3で完敗を喫した。
ほろ苦いワールドカップデビューになった。前半は1失点で耐えたルカだったが、後半15分にはMFアレクシス・マック・アリスターのミドルを弾いてしまい、メッシに得点を許した。
ルカ・ジダンの父親は、言わずと知れた元フランス代表のジネディーヌ・ジダン氏。ルカは次男になる。父子でW杯に出場するのは史上27組目で、異なる代表チームで出場するのは、1994年W杯で優勝したブラジル代表メンバーだったマジーニョ氏と、元スペイン代表のチアゴ・アルカンタラ氏以来で2組目となった。
欧州メディアも厳しい評価を下している。フランス『レキップ』は、メッシに9点をつけたのに対し、ルカには3点。「ほとんど効果的なプレーをみせることができなかった」と残念がった。