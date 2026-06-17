青学バスケ部OB戦…第3弾メンバーに船生誠也、ウィタカケンタ、ナナーダニエル弾の3名が追加発表

6月17日、青山学院大学男子バスケットボール部は、同28日に現役チームとOBチームが青山学院記念館で対戦する「青山学院大学 OB戦 2026」のOB出場メンバー第3弾を発表した。

今回発表されたのは、船生誠也（2012年入学）、ウィタカケンタ、ナナーダニエル弾（ともに2016年入学）の3名。船生は2025－26シーズンから所属する仙台89ERSとの契約継続が発表されたばかりだ。ウィタカは先日、琉球ゴールデンキングスから横浜ビー・コルセアーズへの移籍が決定し、新天地での活躍が期待されている。また、ナナーダニエル弾は横浜BCでプレーした2024－25シーズン限りで現役を引退しており、今回はOBとしてのコート凱旋となる。

これまでに発表された第1弾では比江島慎（宇都宮ブレックス）、辻直人（群馬クレインサンダーズ）、橋本竜馬（ベルテックス静岡）、湊谷安玲久司朱（元横浜BC）の4名が、第2弾では永吉佑也（サンロッカーズ渋谷）、張本天傑（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）、納見悠仁（島根スサノオマジック）、赤穂雷太（秋田ノーザンハピネッツ）の4名が参加予定選手として名を連ねており、今回の発表でOBチームの顔ぶれはさらに豪華に。日本バスケットボール界で存在感を示している青学OBたちが、母校のコートに集うことになる。

OB戦は14時開始予定で、チケット詳細についてはまもなく発表される。なお、掲載選手の中には、コンディションやスケジュール等の都合により、当日の出場可否や参加時間が変更となる場合があるという。豪華メンバーが集結する一戦に注目が集まりそうだ。

【動画】青山学院大学時代の比江島慎に密着