櫻坂46、新曲が「合算シングル」1位 自身通算14作目＆週間50万PT超え“歴代3位タイ”【オリコンランキング】
櫻坂46の最新シングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」が、17日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」において、自身通算14作目の1位を獲得した。
【動画】幻想的！「What’s “KAZOKU”?」MV公開
週間ポイントは54.9万PT（549,324PT）で、自身の「The growing up train」（2026年3月23日付、540,577PT）を上回る今年度女性アーティスト最高週間ポイント【※1】を記録した。
週間50万PT超えは自身通算7作目。歴代4位タイだった「週間50万PT超え作品数」記録は、乃木坂46、Snow Manに次ぎ、INIと並ぶ歴代3位タイ【※2】となった。
本作は、最新の6月22日付「オリコン週間シングルランキング」でも、今年度女性アーティスト最高初週売上で1位に初登場し、オリコン週間音楽ランキング2冠【※3】を獲得した。
【※1】今年度（2026年度）は、2025年12月22日付よりスタート
【※2】「合算シングル週間50万PT超え作品数」記録 ※同順位は達成順
1位：乃木坂46（16作）、2位：Snow Man（12作）、3位：INI、櫻坂46（7作）
【※3】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月22日付：集計期間:2026年6月8日〜6月14日）＞
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週間ポイントは54.9万PT（549,324PT）で、自身の「The growing up train」（2026年3月23日付、540,577PT）を上回る今年度女性アーティスト最高週間ポイント【※1】を記録した。
本作は、最新の6月22日付「オリコン週間シングルランキング」でも、今年度女性アーティスト最高初週売上で1位に初登場し、オリコン週間音楽ランキング2冠【※3】を獲得した。
【※1】今年度（2026年度）は、2025年12月22日付よりスタート
【※2】「合算シングル週間50万PT超え作品数」記録 ※同順位は達成順
1位：乃木坂46（16作）、2位：Snow Man（12作）、3位：INI、櫻坂46（7作）
【※3】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月22日付：集計期間:2026年6月8日〜6月14日）＞