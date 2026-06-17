１６日に放送された日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」では、アクティブバイスタンダーについてトークした。

アクティブバイスタンダーとは、行動する傍観者という意味で、ハラスメントなどで困っている人に対して、寄り添ったり、ハラスメントをする側の人に意見をしたり、敢えて違う話をして場を切り替えたりする人のことを指すという。

俳優の寺田心は「僕は多分正義感が強いタイプなので」と切り出し、自らの体験を振り返った。

「電車の中で赤ちゃんが泣いていて、お母さんが『すみません』って言ってて、周りのおばあちゃんが見守っている中で、どこぞから来た方が『うるさいんだよ！』って」という場面に遭遇。寺田は「いやいや、うるさいのはあなたですよって直接言いに行った」という。

上田晋也は「そうしたら？」と興味津々。寺田は「そうしたら『なんだよ！』と言ってきたから『赤ちゃんは泣くのが仕事なので、間違ってないのでそれ以上やめてもらっていいですか？』と言ったら、次の駅で降りていった」といい、上田は「ごめんね、心くんとか言って。心さんだわ…」と感心していた。