明日の『風、薫る』“りん”見上愛＆“直美”上坂樹里、“捨松”多部未華子から思いがけない事実を知らされる
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第12週「旅立ち」（第59回）が6月18日に放送される。
【写真】りん（見上愛）と直美（上坂樹里）と再会した捨松（多部未華子）『風、薫る』第59回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第59回あらすじ
卒業式の日。りん、直美、多江（生田絵梨花）らは卒業証書を受け取るが、その場にバーンズ（エマ・ハワード）がいないことが気になっていた。
久しぶりに大山家を訪ねたりんと直美は捨松（多部未華子）から思いがけない事実を知らされる。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】りん（見上愛）と直美（上坂樹里）と再会した捨松（多部未華子）『風、薫る』第59回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第59回あらすじ
卒業式の日。りん、直美、多江（生田絵梨花）らは卒業証書を受け取るが、その場にバーンズ（エマ・ハワード）がいないことが気になっていた。
久しぶりに大山家を訪ねたりんと直美は捨松（多部未華子）から思いがけない事実を知らされる。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。