群馬が淺野ケニーと契約合意…来季に向けて「さらにレベルアップした姿を皆さまにお見せしたい」

6月15日、群馬クレインサンダーズは淺野ケニーと2026－27シーズンの選手契約に合意したことを発表した。

23歳の淺野は東京都出身で、198センチ87キロのスモールフォワード。2022－23シーズンに特別指定選手として京都ハンナリーズに加入すると、翌2023－24シーズンにも同じく特別指定選手として、三遠ネオフェニックスで12試合に出場した。2024－25シーズンより群馬でプロキャリアをスタートさせると、在籍2年目となった今シーズンは56試合に出場し、平均2.5得点1.4リバウンド0.4アシストを記録し、チャンピオンシップの舞台も経験した。過去には世代別の日本代表にも選出されたほか、「2023 FIBA 3×3 U23ネーションズリーグ2023」への出場経験も持つ。

今回の発表に際して、淺野は今シーズンを振り返り「昨シーズンはチームとして苦しい期間が続いたシーズンでした。しかし僕にとっては大きく成長することのできた、飛躍のシーズンとなりました」とコメントし、確かな手ごたえをつかんだシーズンであったことを強調した。

また来シーズンに向けては「来シーズンはこの経験を結果につなげられるよう、さらにレベルアップした姿を皆さまにお見せしたいと思っています。また、チームとしても昨シーズンの悔しさを晴らし、優勝の景色を皆さまと分かち合うために全力で戦います。来シーズンも僕たちの背中を押してください！応援よろしくお願いします！！」とコメントし、来シーズンの飛躍を誓った。

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