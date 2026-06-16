アイドルホース候補が、北の大地で第一歩を踏み出す。白毛のスノーウィスパー（牝２歳、栗東・須貝尚介厩舎、父ニューイヤーズデイ）が、２０日函館の２歳新馬（牝馬限定、芝１２００メートル）でデビューを予定。ビジュアルが示す通り、祖母シラユキヒメから連なる“白毛一族”で、半姉にＧ１・３勝馬で競馬界の枠を超えた社会的ブームを起こしたソダシ（父クロフネ）や、５月に疾病で天国へ旅立ってしまったが、デビュー戦をレコードで勝つなどターフを沸かせたマルガ（父モーリス）、白毛ではないが２３年スプリンターズＳ・Ｇ１を勝ったママコチャなどがいるおなじみの血統だ。

きょうだいの調教も手がけた北村助手よると、顔や性格は全く違うという。「ソダシは２歳の時点で完成されていました。一番走ると感じて、楽しみにしていたのはマルガ。上と比べるとまだ子供です」と話すが、自分をしっかり持っている点は姉らに負けない点だ。

１０日の１週前追い切りは函館・芝コースで行い、レースでも騎乗予定の佐々木大輔騎手を背に、５ハロン６５秒７―１１秒７と上々の動きを披露した。見届けた須貝調教師は「（米ダートＧ１馬の）ニューイヤーズデイが強く出てゆくゆくはダートという気もするけど、洋芝は合いそう」と及第点の評価を与えた。

ソダシ、マルガは４７０キロ台でデビューしたが、当馬は４４０キロ前後と小さいがその分、素軽さがウリ。姉２頭が函館・芝１８００メートルでデビューしたのに対し、芝１２００メートル戦を選択したが北村助手は「もう少し距離はあった方がいいですが、ついていけると思います。馬群でもまれても大丈夫そう」と期待を寄せる。

昨年のマルガ同様、当日は大勢のファンが集まることが予想される。「せっかくだから晴れてほしいです。牝馬が強い血統だし、一発あるんじゃないか」と同助手。勝利を飾った姉らに続く白星発進を決める。（三戸 達也）