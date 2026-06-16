宮本浩次が、全国アリーナツアー＜宮本浩次 TOUR 2026〜2027 I AM HERO＞を開催することを発表した。

6月10日に4年半ぶりとなるオリジナルアルバム『I AM HERO』を発売し、60歳のバースデーコンサート＜60周年記念公演 さあ、ドーンと行くぜ！＞も開催した宮本だが、今回の全国ツアーはソロとして初の挑戦となる。

2026年12月25日・26日の福岡国際センター公演を皮切りに全国5カ所10公演を巡る予定なので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️＜宮本浩次 TOUR 2026〜2027 I AM HERO＞

特設サイト：https://miyamotohiroji.com/iamhero 2026年12月25日(金)・26日(土)

福岡・福岡国際センター

25日 開場17:30 / 開演18:30

26日 開場16:00 / 開演17:00

お問い合わせ キョードー西日本 0570-09-2424(月〜土 11:00〜15:00) 2027年1月5日(火)・6日(水)

愛知・クロコくんホール(日本ガイシホール)

5日 開場17:30 / 開演18:30

6日 開場17:30 / 開演18:30

お問い合わせ サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（全日12:00〜18:00） 2027年1月23日(土)・24日(日)

宮城・ゼビオアリーナ仙台

23日 開場16:30 / 開演17:30

24日 開場16:00 / 開演17:00

お問い合わせ GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info 2027年2月10日(水)・11日(木・祝)

東京・国立代々木競技場 第一体育館

10日 開場17:30 / 開演18:30

11日 開場16:00 / 開演17:00

お問い合わせ DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/ 2027年2月27日(土)・28日(日)

兵庫・GLION ARENA KOBE

27日 開場16:30 / 開演17:30

28日 開場16:00 / 開演17:00

お問い合わせ キョードーインフォメーション 0570-200-888（平日12:00〜17:00） ▼チケット価格

指定席A \12,100（税込）

注釈付き指定席A \12,100（税込）

※出演者及びステージの一部が見えづらい場合がございます。予めご了承ください。

指定席B \9,900（税込）

※ステージサイドのお席、スタンド後方のお席、または機材等の都合により出演者および演出が見えにくいお席の場合がございます。あらかじめご了承ください。 ▼チケット一般抽選受付

受付期間：6月16日（火）19:00〜7月5日（日）23:59

◾️アルバム『I AM HERO』 2026年6月10日（水）発売

購入：https://hirojimiyamoto.lnk.to/2026_album_cd 初回限定「Birthday Concert 最高の日、最高の時」盤 初回限定「俺と、友だち」盤 通常盤 ▼発売形態

・初回限定「Birthday Concert 最高の日、最高の時」盤

CD＋Blu-ray \9,900（税込）

2025年6月12日、ぴあアリーナMMで行われたバースデーコンサートをフル収録

・初回限定「俺と、友だち」盤

CD＋Blu-ray \9,900（税込）

2025年10月27日、「俺と、友だち」日本武道館公演をフル収録

・通常盤

CD \3,630（税込）

◾️ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』

2026年4月14日スタート

【毎週火曜】よる9：00〜9：54 テレビ朝日系24局 ※初回拡大スペシャル ▼番組公式アカウント

ホームページ：https://www.tv-asahi.co.jp/reborn/

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