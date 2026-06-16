王貞治、中村玉緒さんを追悼「元気な方がいなくなってさみしい」
■「勝新さんの所で仲良く」
今月9日に肺炎のため、86歳で亡くなった俳優の中村玉緒さんの通夜が16日、都内の斎場でしめやかに営まれた。福岡ソフトバンクホークスの王貞治会長が参列し、追悼した。
【写真】歯を食いしばりながら…中村玉緒さんへの思いを語る王貞治氏
王会長は「元気な方がいなくなってさみしい」とぽつり。「でも、勝新（太郎）さんの所に行けたんじゃないかな。我々はさみしいですが。周りを気にせず勝新さんの所で仲良くやって欲しいです」と
訃報は中村さんが所属する長良プロダクションが12日に文書で発表。「弊社所属の俳優 中村玉緒（本名:奥村玉緒）が、2026年6月9日（火）、肺炎のため享年86歳にて永眠いたしました」と報告。「生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と伝えた。
中村さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。54年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。60年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、バラエティー番組でも活躍した。
今月9日に肺炎のため、86歳で亡くなった俳優の中村玉緒さんの通夜が16日、都内の斎場でしめやかに営まれた。福岡ソフトバンクホークスの王貞治会長が参列し、追悼した。
【写真】歯を食いしばりながら…中村玉緒さんへの思いを語る王貞治氏
王会長は「元気な方がいなくなってさみしい」とぽつり。「でも、勝新（太郎）さんの所に行けたんじゃないかな。我々はさみしいですが。周りを気にせず勝新さんの所で仲良くやって欲しいです」と
中村さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。54年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。60年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、バラエティー番組でも活躍した。