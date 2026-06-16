「45」「２」…日本代表のベンチが掲げた数字の意味は？ 話題となった“ホワイトボード”の正体「何も見えなかった」【W杯】
日本代表は現地６月14日に行われた北中米ワールドカップの初戦で、オランダとダラス・スタジアムで対戦。二度のリードを許したものの中村敬斗と鎌田大地のゴールで、２−２に追いついた。
この試合で、日本のコーチングスタッフが、「45」「２」など数字が書かれたホワイトボードを掲げているのが話題となった。何のためにやっていたのか。
試合には出なかったMFの鈴木唯人はこう説明する。
「上のスクリーンは出ている選手たちには見えないので。いま何分だよというのを、40分なら40分、ロスタイムならロスタイムというのを、書いてやろうという感じで、途中からああなった感じですかね」
ドーム型のダラス・スタジアムの特徴である、天井から吊り下げられた巨大スクリーンが、選手たちからは見えないため、試合時間やロスタイムを認識できるようにしていたのだ。
実際、途中出場の塩貝健人は「１回（時間を）確認しようと思ったら何も見えなかったんで、あれは工夫が必要だなと思います。何も見えなかったです。スクリーンが見えなかった」と明かした。
「神は細部に宿る」とも言う。まさに総合力でももぎ取った勝点１だった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】久保はKポーズ、上田は拝みパフォ、長友はお決まりの…日本代表の北中米W杯公式ポートレートまとめ！
この試合で、日本のコーチングスタッフが、「45」「２」など数字が書かれたホワイトボードを掲げているのが話題となった。何のためにやっていたのか。
試合には出なかったMFの鈴木唯人はこう説明する。
ドーム型のダラス・スタジアムの特徴である、天井から吊り下げられた巨大スクリーンが、選手たちからは見えないため、試合時間やロスタイムを認識できるようにしていたのだ。
実際、途中出場の塩貝健人は「１回（時間を）確認しようと思ったら何も見えなかったんで、あれは工夫が必要だなと思います。何も見えなかったです。スクリーンが見えなかった」と明かした。
「神は細部に宿る」とも言う。まさに総合力でももぎ取った勝点１だった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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