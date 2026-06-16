【縦型ショートドラマ「ガールフレンド」】 6月16日 配信開始

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デジタルコミック出版社CLLENNは、ひさまつえいと氏のマンガ「ガールフレンド」の実写縦型ドラマを、6月16日よりDMMの総合動画配信サービス「DMM TV」上で縦型ショートドラマを配信する「DMMショート」のオリジナル作品として、全30話の独占一挙配信を開始した。視聴にはDMMプレミアム会員への登録が必要。

「ガールフレンド」は、外見こそ美しいものの自我が希薄な26歳の女性・ハナが、恋に溺れ、様々な男女に翻弄されながら地獄へ落ちていく姿をスタイリッシュに描いた恋愛オムニバスシリーズ。主人公ハナを演じるのは本郷柚巴さん。俳優陣の迫真の演技と、縦型画面を目一杯使った没入感のある映像表現により、原作が持つ美しくも退廃的な世界観をより深く、スピード感と共に届ける。

□配信URL

【ガールフレンド】【原作あらすじ】

私きっと――このひととなら幸せになれるんだ。外見こそ美しいものの、自我が希薄な26歳の女の子・ハナ。恋人に抱く幻想は、ことごとく裏切られ、そのたびに心の傷を深めてきた。そんな彼女の心のブラックホールに引き寄せられるように、今日もまた『運命の出会い』を装った『不幸』が近づいてくる。自信のなさゆえに、他者に依存し、恋に溺れる。そんな一人の女性が様々な男女に翻弄され、地獄へ堕ちてゆく姿をスタイリッシュに描いた恋愛オムニバスシリーズ。退廃の果てに、たどりつく「幸せ」はあるのだろうか――。

□電子書籍版のページ

【主演・ハナ役：本郷柚巴さんのコメント】

最初このお話をいただいた時、本当に私でいいのかな？という不安がありましたが、やるなら全力で取り組みたいと思い出演を決めさせていただきました。

ハナは毎話不幸の連続で、私自身、役作りするにあたって、とにかく周りの方と仲良くなりすぎないように、一人でいる時間をなるべく作るように心がけていたのを覚えています。

初挑戦のシーンもたくさんあってすごく苦戦しましたが自分なりに精一杯頑張らせていただいたので沢山の方に見てもらえると嬉しいです！

よろしくお願いします！

【ジュダ役：高崎かなみさんのコメント】

ジュダ役を演じさせていただきました、高崎かなみです。ジュダは女性ストリートミュージシャンで、明るくて強くて勇ましい姿が印象的ですが、今回初めてこのようなカッコいい女性を演じさせていただくにあたって、私の高い声が邪魔になってしまうのではないかという不安がありました。なので撮影する時は声を普段より低めに出し、さらにジュダの陽気な明るさを出すよう意識して挑みました。今回私は人生で初めてタバコを吸う演技にチャレンジしたのですが、タバコを吸う仕草が全く分からず、現場でスタッフさんに教えて頂きながら頑張ってみたので、そちらにも注目していただきたいです。そしてなんともう一つ、人生で初めてのキスシーンにもチャレンジしました。主演の柚巴ちゃんも初めてだったみたいで、お互いとても緊張しながらも、一つ一つ見せ方や角度などを工夫して頑張って撮影しました。終始ドキドキハラハラが止まらない「ガールフレンド」皆様是非ご覧ください！

【原作：ひさまつえいと氏のコメント】

ショートドラマ版【ガールフレンド】封切りおめでとうございます！お話を頂いたときは映像化できる内容の漫画だっただろうか…！？と驚きましたが、とても面白くて一気に最後まで追いかけたくなる素敵な作品にしていただけて感動いたしました。どの登場人物も難しいキャラクターで各話の内容もハードなものでしたが、監督や役者さんたち、スタッフの皆様のお力にひたすら圧倒される仕上がりでしたので、はやくたくさんの方に体感していただきたいです。漫画版もありますのでどちらも合わせてお楽しみください！

【監督・脚本：西川達郎氏のコメント】

原作を読んだ時、愛される事で幸せになりたいと願いながらも、偽りと裏切りの連鎖でどんどん不幸になっていく主人公の姿に、ほとんどホラーに近い恐怖を感じました。そんな戦慄の物語をショートドラマならではのスピード感をもって描くとともに、徐々に闇落ちして歪んでいく主人公を、縦型の画面を目一杯使って表現しました。深層心理で人はホラーを、実は癒しの為にこそ観るといいます。本作もまた、観終わった後に不思議とエネルギーを感じられる作品となっています。本作に携わった全てのスタッフキャストの奮闘に大変感謝をしています。ぜひ戦慄の”ラブホラー”をお楽しみください。

作品情報

タイトル：「ガールフレンド」

配信日時：6月16日12:00～

主演：本郷柚巴／福吉大雅／白戸達也／高崎かなみ／畠山真弥／佐藤優太

原作：ひさまつえいと「ガールフレンド」（CLLENN）

監督・脚本：西川達郎

制作プロダクション：合同会社キノママ

※配信スケジュールは変更となる場合がございます

※番組の視聴にはDMMプレミアム会員（月額550円（税込）/App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込））への登録が必要となります

※14日間無料トライアル中の方もご視聴いただけます

(C)ひさまつえいと／CLLENN

(C)DMMショート