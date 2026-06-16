中島健人、憧れや不安、仲間との関係性…“等身大の人間らしさ”語る 華やかさと繊細さ魅せながら『cyan』初登場
歌手で俳優の中島健人が、7月14日発売の『cyan issue 45 summer 2026』（カエルム）に初登場する。
【写真】ともに笑顔で！中島健人＆菅田将暉が仲良し2ショット
アイドル、アーティスト、俳優として幅広く活躍する中島。誰よりも輝く存在への憧れを胸に芸能の世界へ飛び込み、自らの理想を追い続けながら独自の表現を磨いてきた。同誌では、アイドルとアーティストという二つの側面を抱えながら歩み続ける中島の“現在地”に迫る。
撮影では、ブルーを基調とした4つのルックに挑戦。ジュエリーをまとい、柔らかな光と静けさに包まれた空間のなかで見せる表情は、華やかさと繊細さを行き来しながら、多面的な魅力を映し出す。クールな眼差しの奥に覗く無邪気さや、ふとした瞬間にこぼれる柔らかな空気感まで、ステージ上とは異なる距離感で捉えたビジュアルにも注目だ。
インタビューでは、幼少期から抱き続けてきたアイドルへの憧れをはじめ、自ら築き上げてきた表現の世界観、理想と現実の間で見つけた自分らしさについて語る。さらに、美しい人の条件、努力への価値観、不安との向き合い方、仲間との関係性などにも言及。人を笑顔にしたいという想いと、その裏側にある等身大の人間らしさが垣間見える内容となっている。
理想を追い求めながらも、自分自身を見失うことなく進み続ける中島。そのしなやかな強さと表現者としての魅力を存分に感じられる特集だ。
【写真】ともに笑顔で！中島健人＆菅田将暉が仲良し2ショット
アイドル、アーティスト、俳優として幅広く活躍する中島。誰よりも輝く存在への憧れを胸に芸能の世界へ飛び込み、自らの理想を追い続けながら独自の表現を磨いてきた。同誌では、アイドルとアーティストという二つの側面を抱えながら歩み続ける中島の“現在地”に迫る。
インタビューでは、幼少期から抱き続けてきたアイドルへの憧れをはじめ、自ら築き上げてきた表現の世界観、理想と現実の間で見つけた自分らしさについて語る。さらに、美しい人の条件、努力への価値観、不安との向き合い方、仲間との関係性などにも言及。人を笑顔にしたいという想いと、その裏側にある等身大の人間らしさが垣間見える内容となっている。
理想を追い求めながらも、自分自身を見失うことなく進み続ける中島。そのしなやかな強さと表現者としての魅力を存分に感じられる特集だ。