USJ、夏のお祭りグルメ＆アイテム発表 チョコバナナ→チュリトス化など、屋台の定番メニューが大変身
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は16日、夏の新ナイト・エンターテイメント『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』（7月1日〜8月26日）の限定アイテムを一挙公開した。
【画像多数】マイメロディ＆クロミのUSJ最新アイテム！ひんやりスイーツも多数
『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト』は、カラフルなネオンがまぶしい“お祭り”となり、グルメも屋台の定番メニューがパークならではの遊び心で大変身する。
レモンサイダーに鮮やかな金魚が浮かぶ「夏祭りの金魚 レモンサイダー」や、チョコバナナがチュリトスになった「超!!チョコバナナ・チュリトス」をはじめ、焼きそばは「カレーナン!? 焼きそばドッグ」、かき氷は「いちご練乳 ソーダスムージー」、りんご飴は「りんご飴 〜りんごのムース〜」、水風船は「水風船 〜ピーチゼリー＆レアチーズムース〜」になる。
グッズでは、ナイトショー『NO LIMIT! グロウアップ Oh! マツリ』に欠かせない光るペンライトが登場する。
また、マイメロディ＆クロミ、ミニオンなどパークの人気者のひんやりスウィーツやドリンク、暑さを吹き飛ばす涼感グッズがラインナップ。
このほか、レストランでは、夏限定の涼しげなメニューを提供する。
HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.
MINIONS TM & (C) 2026 Universal Studios.
(C) Nintendo
TM and (C) 2026 Sesame Workshop
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5060501
(C) Walter Lantz Productions LLC
TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment
TM & (C) 2026 Universal Studios.
(C) 2026 HIHATT LLC
【画像多数】マイメロディ＆クロミのUSJ最新アイテム！ひんやりスイーツも多数
『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト』は、カラフルなネオンがまぶしい“お祭り”となり、グルメも屋台の定番メニューがパークならではの遊び心で大変身する。
グッズでは、ナイトショー『NO LIMIT! グロウアップ Oh! マツリ』に欠かせない光るペンライトが登場する。
また、マイメロディ＆クロミ、ミニオンなどパークの人気者のひんやりスウィーツやドリンク、暑さを吹き飛ばす涼感グッズがラインナップ。
このほか、レストランでは、夏限定の涼しげなメニューを提供する。
HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.
MINIONS TM & (C) 2026 Universal Studios.
(C) Nintendo
TM and (C) 2026 Sesame Workshop
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5060501
(C) Walter Lantz Productions LLC
TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment
TM & (C) 2026 Universal Studios.
(C) 2026 HIHATT LLC