Bワン参戦の新潟アルビレックスBB、ムトンボ・ジャン・ピエールが残留…B3での今季はブロック王

新潟アルビレックスBBは6月16日、ムトンボ・ジャン・ピエールとの2026－27シーズンの選手契約が決定したことを発表した。

コンゴ民主共和国出身で現在23歳のムトンボは、206センチ110キロの体格を誇るビッグマン。東山高校から日本体育大学に進学し、同大4年次の2024年12月に新潟との選手契約に合意した。B3リーグでの2025－26レギュラーシーズンは51試合に出場。1試合平均11.1得点8.9リバウンドにリーグ最多2.5ブロックを記録した。

ムトンボ、糸満盛人代表取締役社長は公式HPで次のようにコメントした。

「2026-27シーズンも、新潟アルビレックスＢＢでプレーさせていただくことになりました。来シーズンも新潟でのプレーの機会をくださった関係者の皆様、ありがとうございます。今シーズンは皆様の応援のおかげで、ブロック王のタイトルを取ることができました。ありがとうございます。来シーズンはBリーグが新しく変わります。自分もたくさん新たなチャレンジをして、よりチームに貢献できる選手に成長したいと思います。また会場でブースターの皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。来シーズンも応援よろしくお願いします」（ムトンボ）

「この度、ムトンボ・ジャン・ピエール選手との2026-27シーズンに於ける契約を更新締結させて頂くことと相成りました。ジャンピの大活躍は皆様ご存じのとおり。2025-26シーズンでの数々のタイトル総ナメが彼の飛躍的成長を物語っております。そして、来る新たなステージでは、さらなる強敵達とのマッチアップが待っています。『無双・ジャンピ』としてのさらなる大飛躍を大いに期待しております。来シーズンもどうぞ宜しくお願いいたします」（糸満社長）

なお、新シーズンの「B.LEAGUE ONE」に所属する新潟は鵜澤潤ヘッドコーチが続投するほか、長谷川智伸、茺高康明、濱田貴流馬との契約継続も決まっている。