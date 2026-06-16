ウォードにフルカウントから投じたスライダーの判定を巡り…

【MLB】ドジャース 4ー3 レイズ（日本時間16日・ロサンゼルス）

ドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地レイズ戦に4-3で逆転勝利を収めた。1点リードで迎えた9回。“絶妙な判定”を巡り、レイズ陣営は怒りを見せていた。

4-3の9回1死だった。守護神のタナー・スコット投手はカウント3-2からテイラー・ウォールズ内野手に対し、低めのスライダーを投じた。ウォールズは悠々と見送って一塁へ歩き出したが、球審の判定はストライク。天を仰ぎ、納得のいかないといった表情を浮かべた。ベンチのケビン・キャッシュ監督も球審に対して不満を口にしていた。

本来であれば「ABSチャレンジ」を行使することも考えられたが、レイズは2回の権利を全て失っていたためチャレンジできず。試合中継ではリプレーが流れ、スコットのスライダーはストライクゾーンから低めに大きく外れていたようだった。

米放送局「ESPN」では、ウォールズが三振に倒れると「彼はあの判定が好ましくなかったようです」と指摘。「彼はいまチャレンジできません。あの1球はストライクゾーンの下に外れていたようですが、彼らはもうチャレンジの権利がありません」と伝えていた。

絶妙な判定に救われたスコットは、後続も断って1イニングを3人で抑えてセーブを挙げた。「1番・指名打者」で先発した大谷翔平投手は4打数無安打だった。（Full-Count編集部）