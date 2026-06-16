LE SSERAFIM×ILLIT×KATSEYE、異例コラボが大ヒット！『ICONIC BY MISTAKE』がSpotifyチャート急上昇

LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEによるコラボシングル『ICONIC BY MISTAKE』が、リリース直後から世界的なヒットを記録している。

6月16日に発表されたSpotifyの最新チャートによると、同曲は14日付の「デイリー・トップソング・グローバル」で25位を記録した。

【写真】LE SSERAFIM×ILLIT×KATSEYEの“集合SHOT”

前日の30位から5ランク上昇しただけでなく、初登場時の29位も上回り、一時的な話題性にとどまらない安定した人気を証明した。

世界主要音楽市場での反応も好調だ。発売初日に43の国と地域のSpotifyデイリーチャートにランクインしたのに続き、世界最大の音楽市場であるアメリカとイギリスでは、それぞれ27位と59位を記録した。

韓国国内チャートでも前日から5ランクアップした50位に浮上し、国内外で高い人気を集めている。

また、3組の“シスターフッド”が感じられる多彩な映像コンテンツも大きな反響を呼んでいる。6月14日に公開されたダンス練習動画は、「YouTubeミュージックビデオ・トレンディング・ワールドワイド」で1位を獲得。公式ミュージックビデオも再生回数2300万回を突破し、高い注目を集めている。

（写真提供＝HYBE LABELS）上からLE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYE

さらに、普段は同じステージで見ることが難しい3組の共演で話題を呼んだMnet『M COUNTDOWN』のパフォーマンス映像は、6月16日午前時点で840万回再生を突破。同回の動画の中で圧倒的な再生数1位を記録している。

待機室でお互いのためにフーディーをデコレーションしたり、一緒にチャレンジ動画を撮影したりするビハインド映像も公開され、ファンから熱い反応を集めている。

なお、『ICONIC BY MISTAKE』は、強烈なビートと中毒性のあるフックが魅力のオルタナティブポップ楽曲だ。3組それぞれの個性が融合したダイナミックなパフォーマンスと独創的なミュージックビデオで、世界中のファンを魅了している。

現在、SNSではメンバーによる合同チャレンジをはじめ、ファンによるダンスカバー動画も相次いで投稿されており、その人気はさらに広がりを見せている。

（記事提供＝OSEN）