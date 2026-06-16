日向坂46 藤嶌果歩1st写真集『果実の歩幅』タワーレコード特典ポストカードビジュアル

写真拡大

　8月4日に発売される日向坂46 藤嶌果歩1st写真集『果実の歩幅』より、書店別特典が公開された。

【写真】藤嶌果歩のキュートなプク顔ショット

　藤嶌は、2006年8月7日生まれ、北海道出身の19歳。2022年9月、日向坂46に四期生として加入し、24年5月発売、日向坂46の11thシングル『君はハニーデュー』で初の選抜入りを果たすと、同年9月発売の12thシングル『絶対的第六感』で初の表題曲センター（Wセンター）に抜擢。26年5月に発売された17thシングル『Kind of love』では初の単独センターを務めるなど、現在の日向坂46の中核を担う存在だ。本作は藤嶌にとって初の写真集となる。

　今回解禁されたのは、書店別特典の全11種のポストカードと全6種の折り目なしB3ポスター。すべて写真集未収録カットが使用されている。

【折り目なしB3ポスター】6種類

■セブンネットショッピング

写真集本編には未掲載の衣装。“アートの街”マイアミでウォールペイントに挑戦したカット。

■HMV BOOKS SHIBUYA（通常版のみ）

純白のふわふわニットがかわいらしい1枚。

■HMV＆BOOKS NAMBA（通常版のみ）

ギャップ満点の大人っぽい表情の1枚。

■SHIBUYA TSUTAYA

笑顔がまぶしい、リンカーンロードでのショット。

■タワーレコード渋谷

書店特典唯一の北海道カット。雪景色の中、かわいらしい表情を見せている1枚。

■ジュンク堂書店名古屋店

凛とした表情を見せているショット。

【ポストカード】11種類

■紀伊國屋書店（通常版のみ）

バスケットコートでのスポーティな1枚。

■丸善ジュンク堂書店（ジュンク堂書店名古屋店を覗く）

写真集本編には未掲載の衣装。輝くイルミネーションの下、エレガントな衣装に身を包んだ。

■くまざわ書店

ボートで撮影した、マリンルックがキュートな1枚。

■三省堂書店

トーストを焼いてほほ笑んでいるショット。

■有隣堂

鮮やかなピンク色の壁が、衣装と表情とマッチしているショット。

■TSUTAYA（SHIBUYA TSUTAYAを除く）

通常版表紙の本編未収録アザーカット。ハートを作ってキュートな表情。

■未来屋書店

“メロい”表情の1枚。

■Loppi HMV（通常版のみ、HMV BOOKS SHIBUYA、HMV BOOKS NAMBAを除く）

マイアミのビーチ沿いをお散歩しているカット。

■タワーレコード（タワーレコード渋谷を除く）

激レアな本編未収録衣装。スーパーでのお買い物中の1枚。

■コーチャンフォー

キュートなプク顔を浮かべている1枚。

■書泉・芳林堂書店

マイアミの夕焼けを背にしっとりとした表情を浮かべた1枚。

　日向坂46 藤嶌果歩1st写真集『果実の歩幅』は、集英社より8月4日発売。価格は2640円（税込）。