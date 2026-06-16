日向坂46藤嶌果歩、プク顔から凛とした表情まで！ 1st写真集『果実の歩幅』書店別特典ビジュアル解禁
8月4日に発売される日向坂46 藤嶌果歩1st写真集『果実の歩幅』より、書店別特典が公開された。
【写真】藤嶌果歩のキュートなプク顔ショット
藤嶌は、2006年8月7日生まれ、北海道出身の19歳。2022年9月、日向坂46に四期生として加入し、24年5月発売、日向坂46の11thシングル『君はハニーデュー』で初の選抜入りを果たすと、同年9月発売の12thシングル『絶対的第六感』で初の表題曲センター（Wセンター）に抜擢。26年5月に発売された17thシングル『Kind of love』では初の単独センターを務めるなど、現在の日向坂46の中核を担う存在だ。本作は藤嶌にとって初の写真集となる。
今回解禁されたのは、書店別特典の全11種のポストカードと全6種の折り目なしB3ポスター。すべて写真集未収録カットが使用されている。
【折り目なしB3ポスター】6種類
■セブンネットショッピング
写真集本編には未掲載の衣装。“アートの街”マイアミでウォールペイントに挑戦したカット。
■HMV BOOKS SHIBUYA（通常版のみ）
純白のふわふわニットがかわいらしい1枚。
■HMV＆BOOKS NAMBA（通常版のみ）
ギャップ満点の大人っぽい表情の1枚。
■SHIBUYA TSUTAYA
笑顔がまぶしい、リンカーンロードでのショット。
■タワーレコード渋谷
書店特典唯一の北海道カット。雪景色の中、かわいらしい表情を見せている1枚。
■ジュンク堂書店名古屋店
凛とした表情を見せているショット。
【ポストカード】11種類
■紀伊國屋書店（通常版のみ）
バスケットコートでのスポーティな1枚。
■丸善ジュンク堂書店（ジュンク堂書店名古屋店を覗く）
写真集本編には未掲載の衣装。輝くイルミネーションの下、エレガントな衣装に身を包んだ。
■くまざわ書店
ボートで撮影した、マリンルックがキュートな1枚。
■三省堂書店
トーストを焼いてほほ笑んでいるショット。
■有隣堂
鮮やかなピンク色の壁が、衣装と表情とマッチしているショット。
■TSUTAYA（SHIBUYA TSUTAYAを除く）
通常版表紙の本編未収録アザーカット。ハートを作ってキュートな表情。
■未来屋書店
“メロい”表情の1枚。
■Loppi HMV（通常版のみ、HMV BOOKS SHIBUYA、HMV BOOKS NAMBAを除く）
マイアミのビーチ沿いをお散歩しているカット。
■タワーレコード（タワーレコード渋谷を除く）
激レアな本編未収録衣装。スーパーでのお買い物中の1枚。
■コーチャンフォー
キュートなプク顔を浮かべている1枚。
■書泉・芳林堂書店
マイアミの夕焼けを背にしっとりとした表情を浮かべた1枚。
日向坂46 藤嶌果歩1st写真集『果実の歩幅』は、集英社より8月4日発売。価格は2640円（税込）。
【写真】藤嶌果歩のキュートなプク顔ショット
藤嶌は、2006年8月7日生まれ、北海道出身の19歳。2022年9月、日向坂46に四期生として加入し、24年5月発売、日向坂46の11thシングル『君はハニーデュー』で初の選抜入りを果たすと、同年9月発売の12thシングル『絶対的第六感』で初の表題曲センター（Wセンター）に抜擢。26年5月に発売された17thシングル『Kind of love』では初の単独センターを務めるなど、現在の日向坂46の中核を担う存在だ。本作は藤嶌にとって初の写真集となる。
【折り目なしB3ポスター】6種類
■セブンネットショッピング
写真集本編には未掲載の衣装。“アートの街”マイアミでウォールペイントに挑戦したカット。
■HMV BOOKS SHIBUYA（通常版のみ）
純白のふわふわニットがかわいらしい1枚。
■HMV＆BOOKS NAMBA（通常版のみ）
ギャップ満点の大人っぽい表情の1枚。
■SHIBUYA TSUTAYA
笑顔がまぶしい、リンカーンロードでのショット。
■タワーレコード渋谷
書店特典唯一の北海道カット。雪景色の中、かわいらしい表情を見せている1枚。
■ジュンク堂書店名古屋店
凛とした表情を見せているショット。
【ポストカード】11種類
■紀伊國屋書店（通常版のみ）
バスケットコートでのスポーティな1枚。
■丸善ジュンク堂書店（ジュンク堂書店名古屋店を覗く）
写真集本編には未掲載の衣装。輝くイルミネーションの下、エレガントな衣装に身を包んだ。
■くまざわ書店
ボートで撮影した、マリンルックがキュートな1枚。
■三省堂書店
トーストを焼いてほほ笑んでいるショット。
■有隣堂
鮮やかなピンク色の壁が、衣装と表情とマッチしているショット。
■TSUTAYA（SHIBUYA TSUTAYAを除く）
通常版表紙の本編未収録アザーカット。ハートを作ってキュートな表情。
■未来屋書店
“メロい”表情の1枚。
■Loppi HMV（通常版のみ、HMV BOOKS SHIBUYA、HMV BOOKS NAMBAを除く）
マイアミのビーチ沿いをお散歩しているカット。
■タワーレコード（タワーレコード渋谷を除く）
激レアな本編未収録衣装。スーパーでのお買い物中の1枚。
■コーチャンフォー
キュートなプク顔を浮かべている1枚。
■書泉・芳林堂書店
マイアミの夕焼けを背にしっとりとした表情を浮かべた1枚。
日向坂46 藤嶌果歩1st写真集『果実の歩幅』は、集英社より8月4日発売。価格は2640円（税込）。