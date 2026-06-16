M-1ファイナリスト、ナニワすぎるマイケルに扮して反響「なぜこんなにもおもろくなれるのか」
M-1グランプリ2022準優勝のお笑いコンビ「さや香」の石井が16日にInstagramを更新。マイケル・ジャクソンに扮したソロショットを披露すると、ファンから「なぜこんなにもおもろくなれるのか」「違和感なくてびっくり」といった反響が寄せられた。
【写真】どうなってんの!? さや香・石井、衝撃の腹巻き姿
石井が「マイケルジャクソンでおま」と投稿したのは自身のソロショット。写真には1982年リリースの『スリラー』を彷彿とさせるマイケルの扮装をした石井の姿が収められている。
真顔でカメラを見つめたり、サングラスをかける石井の姿にファンからは「ちょっと、面白すぎる」「とんでもなく顔整いなのになぜこんなにもおもろくなれるのかホントに不思議です…」などの声や「違和感なくてびっくりしました」「動画も待ってます♪」といったコメントが集まっている。
■さや香・石井
1988年5月28日生まれ。大阪府出身。2014年、新山とお笑いコンビ「さや香」を結成。2017年、第38回今宮子供えびすマンザイ新人コンクールで優勝すると、2022年にはM-1グランプリで準優勝を果たす。2024年4月からは活動拠点を大阪から東京へ移している。
引用：「さや香・石井」Instagram（＠sayakaseiichi）
【写真】どうなってんの!? さや香・石井、衝撃の腹巻き姿
石井が「マイケルジャクソンでおま」と投稿したのは自身のソロショット。写真には1982年リリースの『スリラー』を彷彿とさせるマイケルの扮装をした石井の姿が収められている。
■さや香・石井
1988年5月28日生まれ。大阪府出身。2014年、新山とお笑いコンビ「さや香」を結成。2017年、第38回今宮子供えびすマンザイ新人コンクールで優勝すると、2022年にはM-1グランプリで準優勝を果たす。2024年4月からは活動拠点を大阪から東京へ移している。
引用：「さや香・石井」Instagram（＠sayakaseiichi）