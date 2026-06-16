“土下座”謝罪が話題・グラドル22歳、スタイルのよさ丸分かりのミニ丈ワンピース姿に反響「破壊力抜群」
グラビアアイドル、タレントの山田あいが16日にInstagramを更新。タイトなミニ丈ワンピース姿を披露すると、ファンから「素敵」「破壊力抜群」といった反響が寄せられた。
【写真】“土下座”謝罪が話題・グラドル22歳、抜群プロポーション披露 水着ショットも（13枚）
山田が「やっぱりタイ料理大好き」と投稿したのは自身のオフショット。タイ料理店の前で撮影された写真には、タイトなミニ丈ワンピース姿で佇む様子が収められている。
彼女の見事なスタイルにファンからは「ありがとうございます破壊力抜群です」「めちゃくちゃ可愛い」「素敵です」などの声が相次いでいる。
2003年9月11日生まれ、2024年にグラビアデビューしその圧倒的なスタイルで話題を呼んでいる山田。昨年12月には1st写真集『Ohaa〜i』（ワニブックス）を発売した。
5月20日には「5月10日に予定しておりました撮影会につきまして 体調不良により急遽お休みをいただくこととなり、本当に申し訳ございませんでした」「撮影会を楽しみにしてくださっていた皆様のご期待に応えられず、大変なご迷惑とご心配をおかけしてしまったこと 重ね重ねお詫び申し上げます」とつづり、自身の土下座ショットを投稿。27万インプレッションになるなど話題を集めている。
引用：「山田あい」Instagram（@_.yamada.aiii._）
【写真】“土下座”謝罪が話題・グラドル22歳、抜群プロポーション披露 水着ショットも（13枚）
山田が「やっぱりタイ料理大好き」と投稿したのは自身のオフショット。タイ料理店の前で撮影された写真には、タイトなミニ丈ワンピース姿で佇む様子が収められている。
彼女の見事なスタイルにファンからは「ありがとうございます破壊力抜群です」「めちゃくちゃ可愛い」「素敵です」などの声が相次いでいる。
5月20日には「5月10日に予定しておりました撮影会につきまして 体調不良により急遽お休みをいただくこととなり、本当に申し訳ございませんでした」「撮影会を楽しみにしてくださっていた皆様のご期待に応えられず、大変なご迷惑とご心配をおかけしてしまったこと 重ね重ねお詫び申し上げます」とつづり、自身の土下座ショットを投稿。27万インプレッションになるなど話題を集めている。
引用：「山田あい」Instagram（@_.yamada.aiii._）