猫が飼い主の『ニオイを嗅ぎたがる』タイミングとは？

1.帰宅した直後

外出から帰ってきた瞬間、愛猫に足元やバッグを熱心に嗅がれた経験はありませんか？これは、単なる興味本位ではなく「どこへ行ってきたの？」という確認行動のひとつです。

猫は人よりもはるかに優れた嗅覚を持っており、ニオイから多くの情報を読み取っています。たとえば、外で触れ合った動物の気配、飲食店のニオイ、ほかの人の香水など、人にはわからないほど細かな変化まで感じ取っているのです。

とくに動物病院や猫カフェのあとに、普段より念入りに嗅がれるケースは少なくありません。「なんだか知らない猫の気配がするぞ」と警戒している場合もあるでしょう。

これは、人間でいう「持ち物チェック」のような感覚に近いものです。大好きな飼い主にいつもと違うニオイがついていると、猫としては気になって仕方がないのかもしれませんね。

2.お風呂上がりや着替えたあと

お風呂から出たあとや、新しい服に着替えたときに、猫が顔や髪に近づいてくることがあります。これも「いつものニオイが薄くなっている！」と確認しているサインです。

猫は安心できる相手のニオイをしっかり記憶しています。ところが、シャンプーや柔軟剤の香りが強いと、普段の「あなたらしいニオイ」がわかりにくくなってしまうのです。

そのため、「本当にいつもの飼い主かな？」と確かめるようにクンクンする場合があります。中には、嗅いだあとに体をスリスリこすりつける猫もいますが、これは自分のニオイをつけ直して安心したい気持ちの表れとも考えられています。

とくに猫は強い香料が苦手な傾向があるため、急に距離を取る場合は香りが刺激になっている可能性もあります。香水や柔軟剤を変えた直後に愛猫の反応が変わったなら、一度様子を観察してみるのもよいでしょう。

3.飼い主が体調不良のとき

実は猫は、飼い主の感情や体調の変化にも敏感です。なんとなく元気がない日や、風邪気味の日に限って顔を近づけて匂いを嗅いでくることがあります。

これは汗や皮脂、呼吸などの変化を感じ取っている可能性があると考えられています。人でも「いつもと違う雰囲気」を察することがありますが、猫はそこに「ニオイの情報」も加えて判断しているのです。

たとえば、緊張しているときは汗の成分が変わるともいわれています。猫はその微妙な変化を察知し、「なんだか今日は様子が違うな」と感じているのかもしれません。

落ち込んでいる日にそっと寄り添ってくれる猫を見ると、「気づいてくれているのかな」と感じる飼い主さんも多いはず。日々一緒に暮らす中で、猫なりに変化を読み取っているのでしょう。

猫がニオイを嗅ぐ意味

猫がニオイを嗅ぐ行動には、「相手を知る」という大切な意味があります。飼い主のニオイは、猫にとって安心材料のひとつです。

猫はニオイから、相手の体調、感情の変化、知らない動物との接触、食べたもの、外出先の空気感まで幅広い情報を得ていると考えられています。つまり、私たちが思っている以上に「ニオイで会話」しているのです。

また、猫同士が鼻を近づけて挨拶するように、ニオイ確認は信頼関係の一部でもあります。まったく興味のない相手には、そこまで丁寧に近づかないことも少なくありません。

愛猫がクンクンしてくるのは、「あなたをちゃんと知りたい」「いつもの安心できる存在か確認したい」という気持ちの表れともいえるでしょう。少し不思議な行動に見えても、猫なりの大切なコミュニケーションなのです。

まとめ

猫が飼い主のニオイを嗅ぎたがるのは、単なるクセではありません。帰宅後、お風呂上がり、体調の変化があるときなど、さまざまな場面で「いつもとの違い」を確認しています。

もし愛猫が近づいてきて熱心に匂いを嗅いでいたら、「チェックされているんだな」と少し微笑ましく受け止めてみてください。何気ない仕草の中にも、猫からの信頼や興味がしっかり隠れているはずです。