映画『ボーン』シリーズのマット・デイモンが、ジェイソン・ボーン役の再演に前向きな姿勢を示している。米のインタビューで語った。

デイモンが最後に同役を演じたのは、2016年公開の『ジェイソン・ボーン』。同作から10年を迎えるなか、デイモンはシリーズの今後について尋ねられると、「僕たちはいつも、もう1本作れないかと考えています。みんな、この作品が大好きでしたから」とコメント。「だから、常に脚本を書こう、新しい物語を見つけようという試みは続いています。何かアイデアがあれば教えてください」と冗談まじりに語った。

もっとも、現時点で新作映画の製作が正式に決定したわけではない。デイモンの発言から読み取れるのは、本人を含む関係者がシリーズ継続に意欲を持ちつつも、鍵となるのは“ボーンを再び動かすに足る物語”であるということだ。

『ボーン』シリーズは、ロバート・ラドラムの小説を原作とするスパイ・アクション。デイモンは『ボーン・アイデンティティー』（2002）で記憶を失った暗殺者ジェイソン・ボーンを演じ、以降『ボーン・スプレマシー』（2004）、『ボーン・アルティメイタム』（2007）、『ジェイソン・ボーン』（2016）に出演した。2012年にはジェレミー・レナー主演のスピンオフ的作品『ボーン・レガシー』も製作されている。

直近では、NBCユニバーサルが『ジェイソン・ボーン』および関連シリーズ「トレッドストーン」の権利を再取得したことが。発表にあたり、ユニバーサル・ピクチャーズのピーター・クレイマー会長は、「世界中の観客にエキサイティングな新しいストーリーをお届けし、『ボーン』ユニバースを未来へ拡張していくことに意欲を燃やしています」と声明を発表している。

権利がユニバーサルへ戻り、スタジオ側もシリーズの未来に意欲を見せるなか、デイモン自身もまた「新しい物語」を探し続けていることを明かした形だ。ジェイソン・ボーンの帰還に、少しずつ期待が高まってきた。

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