森香澄が31歳！ ランジェリー姿にきつねダンスも “あざとかわいい”インスタをチェック
本日6月16日は、フリーアナウンサーの森香澄の31歳の誕生日。テレビ東京在籍時代からTikTok動画がかわいいと人気を博し、フリーになってからはバラエティ番組を中心に”あざとかわいい”魅力を発散して活躍中だ。30歳の森は、昨年末に日経トレンディ「2025年 今年の顔」に選出されたほか、今年にはランジェリーブランド「PEACH JOHN」の新ミューズに選ばれるなど、その勢いは留まることを知らない。今回はそんな森の30歳の1年を彼女のInstagramから振り返りたい。
【写真】浴衣姿にランジェリー姿も 森香澄のかわいいインスタをイッキ見（21枚）
■きつねダンス踊る姿に絶賛「最高」「眼福」
昨年7月に話題になったのが、森の“きつねダンス”だ。北海道・エスコンフィールドで行われた日本ハム対楽天の始球式に登板すると、試合では、3回終了後のイニング間にきつねダンスを披露し、スタジアムを盛り上げた。
試合後に、森はInstagramを更新し、きつねの絵文字を添えて「盛りだくさんだったエスコンフィールド」と当日のオフショット動画を公開。「616」という自身の誕生日にちなんだ背番号のユニフォームで楽しそうに始球式をこなす森の姿に、ファンから「最高だな」「眼福すぎる」「めちゃ可愛い」などの反響が寄せられた。
■前髪ありスタイルで激変！
韓国発コスメブランド「CLIO」の日本アンバサダーを務める森。昨年8月には、「Kill Cover Founwear Cushion」「Kill Lash Superproof Mascara」をPRするビジュアルとして、珍しい前髪ありヘアスタイルのショットを公開。
普段はデコ出しスタイルの森自身も「いつもと違う雰囲気で撮っていただきました」とつづる姿に、コメント欄には「前髪があると雰囲気が随分と変わりますね 素敵です」「マジ別人」といった声のほか、「Kドルみたい!! ほんとに綺麗顔整いすぎてる」「I’veのレイちゃんみたい」「一瞬IVEのレイちゃんに見えた！」と、韓国の女性アイドルグループIVEのレイに似ているという声も寄せられている。
■ 艶やかな浴衣を披露
森が「今年2回目の浴衣は水色でした」と投稿したのは、昨年7月都内で行われたPRイベントのオフショット。複数公開されている写真には、淡い水色の浴衣姿でカメラにほほ笑みかける彼女の姿が収められている。
艶やかな浴衣姿にファンからは「香澄ちゃんとても綺麗！」「可愛いすぎる」「最高だよ」などの声が集まっている。
美人妹が顔出しで誕生日お祝い 「わあ！美人姉妹！」と反響
■妹が顔出しでお祝い 「わあ！美人姉妹！」と反響
ちょうど1年前、30歳の誕生日には「妹が今年もお祝いしてくれました」と、花束とバースデーケーキを手にした森が、妹と2人で写るショットを披露。「大人なレディーを目指しますわ」とつづり、笑顔あふれる誕生日のひとときを報告した。
ファンからは「わあ！ 美人姉妹！」「仲良し姉妹でほっこりしますね」「お誕生日おめでとうございます」など、祝福と称賛の声が寄せられている。
■スタイル抜群のランジェリー姿！
今年4月には、ランジェリーブランド「PEACH JOHN」の新ミューズに就任したことが報じられていた森。森自身もInstagramで「PEACH JOHN新ミューズに就任しました」と自身のソロショットを公開した。複数公開されている写真には、ランジェリー姿であらわになった抜群のスタイルが収められている。
彼女の投稿にファンからは「最高にキレイ」「どれも可愛いすぎますー」「素敵すぎて見惚れます」などの声が集まっている。
■反則級にかわいい羊カチューシャ！
今年5月には、『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（日本テレビ系）に出演することを告知する投稿で同番組オフショットを公開。全身ホワイトコーデに、同番組のゲストが着用する羊の耳がついたカチューシャをつけた姿を公開した。
コメント欄には「可愛い過ぎ」「とってもかわいいです」「とってもかわいいです」「羊のカチューシャ可愛い」といった声が寄せられている。
引用：「森香澄」Instagram（@mori_kasumi_）
■きつねダンス踊る姿に絶賛「最高」「眼福」
昨年7月に話題になったのが、森の“きつねダンス”だ。北海道・エスコンフィールドで行われた日本ハム対楽天の始球式に登板すると、試合では、3回終了後のイニング間にきつねダンスを披露し、スタジアムを盛り上げた。
試合後に、森はInstagramを更新し、きつねの絵文字を添えて「盛りだくさんだったエスコンフィールド」と当日のオフショット動画を公開。「616」という自身の誕生日にちなんだ背番号のユニフォームで楽しそうに始球式をこなす森の姿に、ファンから「最高だな」「眼福すぎる」「めちゃ可愛い」などの反響が寄せられた。
■前髪ありスタイルで激変！
韓国発コスメブランド「CLIO」の日本アンバサダーを務める森。昨年8月には、「Kill Cover Founwear Cushion」「Kill Lash Superproof Mascara」をPRするビジュアルとして、珍しい前髪ありヘアスタイルのショットを公開。
普段はデコ出しスタイルの森自身も「いつもと違う雰囲気で撮っていただきました」とつづる姿に、コメント欄には「前髪があると雰囲気が随分と変わりますね 素敵です」「マジ別人」といった声のほか、「Kドルみたい!! ほんとに綺麗顔整いすぎてる」「I’veのレイちゃんみたい」「一瞬IVEのレイちゃんに見えた！」と、韓国の女性アイドルグループIVEのレイに似ているという声も寄せられている。
■ 艶やかな浴衣を披露
森が「今年2回目の浴衣は水色でした」と投稿したのは、昨年7月都内で行われたPRイベントのオフショット。複数公開されている写真には、淡い水色の浴衣姿でカメラにほほ笑みかける彼女の姿が収められている。
艶やかな浴衣姿にファンからは「香澄ちゃんとても綺麗！」「可愛いすぎる」「最高だよ」などの声が集まっている。
美人妹が顔出しで誕生日お祝い 「わあ！美人姉妹！」と反響
■妹が顔出しでお祝い 「わあ！美人姉妹！」と反響
ちょうど1年前、30歳の誕生日には「妹が今年もお祝いしてくれました」と、花束とバースデーケーキを手にした森が、妹と2人で写るショットを披露。「大人なレディーを目指しますわ」とつづり、笑顔あふれる誕生日のひとときを報告した。
ファンからは「わあ！ 美人姉妹！」「仲良し姉妹でほっこりしますね」「お誕生日おめでとうございます」など、祝福と称賛の声が寄せられている。
■スタイル抜群のランジェリー姿！
今年4月には、ランジェリーブランド「PEACH JOHN」の新ミューズに就任したことが報じられていた森。森自身もInstagramで「PEACH JOHN新ミューズに就任しました」と自身のソロショットを公開した。複数公開されている写真には、ランジェリー姿であらわになった抜群のスタイルが収められている。
彼女の投稿にファンからは「最高にキレイ」「どれも可愛いすぎますー」「素敵すぎて見惚れます」などの声が集まっている。
■反則級にかわいい羊カチューシャ！
今年5月には、『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（日本テレビ系）に出演することを告知する投稿で同番組オフショットを公開。全身ホワイトコーデに、同番組のゲストが着用する羊の耳がついたカチューシャをつけた姿を公開した。
コメント欄には「可愛い過ぎ」「とってもかわいいです」「とってもかわいいです」「羊のカチューシャ可愛い」といった声が寄せられている。
引用：「森香澄」Instagram（@mori_kasumi_）