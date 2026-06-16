『クロスロード』今田美桜、磯村勇斗らが清々しい朝日を背に笑いあうメインビジュアル公開
今田美桜が主演する7月7日スタートのドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）より、メインビジュアルが解禁された。
【写真】主演・今田美桜が美しい『クロスロード』ビジュアル
本作は、燃える理想と一筋縄ではいかない現実のはざまで葛藤しながらも、命のバトンをつなぐため、ともに立ち上がり、一歩ずつ成長していく若き救命医・救急隊員・警察官の、青くて熱い正義が交差するクロス医療ドラマ。
メインビジュアルでは、命のバトンを懸命につなぐ“闘いの夜”を経て…“新しい朝”を迎える若者たちの姿を軸に、作品の世界観を表現。
清々しい朝日を背に笑い合う救命医・春木遥（今田）＆桐生昴（磯村勇斗）、救急隊員・渋川輝（寛一郎）、警察官・横峯健斗（泉澤祐希）。救命救急の最前線で必死にもがく若者たちの青春感あふれる束の間の笑顔が映し出されている。
また、ベテラン麻酔科医・権野正造（船越英一郎）、救命救急センター長・高木彰良（戸次重幸）、カフェのオーナー・野宮真知（小雪）―若者たちを温かく見守る大人たちの表情も印象的。
力強いキャッチコピー「その手を、命を、離さない」を掲げ、まさに青春群像劇を体現したビジュアルとなっている。
このメインビジュアルのデザインを手掛けたのは、『再会〜Silent Truth〜』や『今夜、秘密のキッチンで』など、これまで数々の話題作に携わってきたアートディレクターの高垣美月。
今回のコンセプトについて、高垣は「それぞれの立場で懸命に命を繋いだ夜を越え、朝日が差し込む中でお互いをねぎらい笑い合う主人公たちの束の間の時間を切り取ったビジュアルです」とコメント。さらに「張り詰めた緊張から解放された安らぎの表情や、言葉を交わさずとも伝わる信頼を通して、同じ使命を背負う仲間だからこそ生まれる連帯感と、どんな困難の中でも再び歩み出す主人公たちの強さを朝焼けの光で表現しました」と、デザインのこだわりも明かした。
ドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』は、テレビ朝日系にて7月7日より毎週火曜21時放送（初回拡大スペシャル）。
【写真】主演・今田美桜が美しい『クロスロード』ビジュアル
本作は、燃える理想と一筋縄ではいかない現実のはざまで葛藤しながらも、命のバトンをつなぐため、ともに立ち上がり、一歩ずつ成長していく若き救命医・救急隊員・警察官の、青くて熱い正義が交差するクロス医療ドラマ。
メインビジュアルでは、命のバトンを懸命につなぐ“闘いの夜”を経て…“新しい朝”を迎える若者たちの姿を軸に、作品の世界観を表現。
また、ベテラン麻酔科医・権野正造（船越英一郎）、救命救急センター長・高木彰良（戸次重幸）、カフェのオーナー・野宮真知（小雪）―若者たちを温かく見守る大人たちの表情も印象的。
力強いキャッチコピー「その手を、命を、離さない」を掲げ、まさに青春群像劇を体現したビジュアルとなっている。
このメインビジュアルのデザインを手掛けたのは、『再会〜Silent Truth〜』や『今夜、秘密のキッチンで』など、これまで数々の話題作に携わってきたアートディレクターの高垣美月。
今回のコンセプトについて、高垣は「それぞれの立場で懸命に命を繋いだ夜を越え、朝日が差し込む中でお互いをねぎらい笑い合う主人公たちの束の間の時間を切り取ったビジュアルです」とコメント。さらに「張り詰めた緊張から解放された安らぎの表情や、言葉を交わさずとも伝わる信頼を通して、同じ使命を背負う仲間だからこそ生まれる連帯感と、どんな困難の中でも再び歩み出す主人公たちの強さを朝焼けの光で表現しました」と、デザインのこだわりも明かした。
ドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』は、テレビ朝日系にて7月7日より毎週火曜21時放送（初回拡大スペシャル）。