【難解略語】「ウルグアイ」が何の略か分かりますか？　正答率はわずか数パーセント!?

突然ですが、「ウルグアイ」が何の略か知っていますか？

知ってたら物知り博士！

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「ウルグアイ東方共和国」でした！

正式名称は「ウルグアイ東方共和国」です。

「東方」という言葉が名前に含まれているのは、ウルグアイ川の東側に位置する国であることに由来します。南アメリカの南東部に位置し、ブラジルとアルゼンチンという二大国に挟まれた小国です。首都はモンテビデオで、国土面積は日本の約半分ほどですが、人口は約350万人と比較的少なく、人口密度の低い国です。

経済的には農業・牧畜業が盛んで、特に牛肉や羊毛の輸出が国を支える重要な産業となっています。また、南米の中でも政治的安定性が高く、透明性や民主主義の成熟度において高い評価を受けている国としても知られています。

サッカーが非常に盛んな国でもあり、1930年に開催された第1回FIFAワールドカップの開催国かつ初代優勝国になります。また、国旗には太陽のシンボルである「5月の太陽」が描かれており、独立と自由を象徴しています。

次回の難解略語もお楽しみに！

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