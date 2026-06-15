ソニーのハイエンドスマホ「Xperia 1 VIII」の発熱やバッテリーの持ちが気になったのでチェックしてみたよレビュー

ソニーのハイエンドスマホ「Xperia 1 VIII」の発熱やバッテリーの持ちが気になったのでチェックしてみたよレビュー