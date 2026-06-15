高市総理は15日、イタリアでの首脳会談など、一連の日程を終え、G7サミットに出席するためフランスへ出発しました。

イタリアを訪問中、高市総理は対面では2度目となるメローニ首相との会談に臨み、▼宇宙の協力に関する共同声明を発表したほか、▼経済安全保障分野では、半導体や重要鉱物、先端技術分野を含むサプライチェーン強靱化に向けた政府間覚書に署名しました。

また、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に合意したことを受け、両首脳は、合意が迅速かつ着実に履行されるよう、緊密に連携することを確認しました。

一連の日程を終えた高市総理は、G7サミットに出席するためフランスへ出発しました。

G7サミットで高市総理は、世界の原油市場の安定化に向け、▼不当な輸出制限への反対や、▼アジアなどでの石油備蓄強化の支援、▼産油国と消費国との連携強化の3項目を提案する方針です。

また、G7で唯一レアアースなどの重要鉱物の国家備蓄制度を持つ日本が主導し、重要鉱物の共同備蓄を進める構想を提唱する考えです。

中東情勢をめぐり、アメリカとイランの合意の着実な履行に向け、G7各国が結束できるかも注目されます。