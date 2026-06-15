FANTASTICS冠番組『FUN！FUN！FANTASTICS 祭』放送決定！華やかなメインビジュアル公開

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FANTASTICSの冠番組『FUN！FUN！FANTASTICS 祭』の放送が決定。併せて、メインビジュアルが初解禁となった。

■初回放送は特別編、5年間の番組の魅力をぎゅっと凝縮

FANTASTICSの大人気地上波冠番組『FUN！FUN！FANTASTICS』は、とある喫茶店に集まったメンバーが、ちょっと懐かしいカルチャーを学ぶため毎回超豪華なレジェンドをゲストに招き、トークと企画でメンバーのスキルアップを目指すシチュエーションコメディ。6年目となる2026年は、「祭」がテーマとなる。

最新作の放送を前に、メインビジュアルが初解禁。「和洋折衷」をテーマに、祭をモチーフにした煌びやかな衣装でメンバーが登場する。

初回の特別編では、5年間の番組の魅力をぎゅっと凝縮した、8人のスペシャルトークに加えて、様々なプロジェクトを続々と解禁。さらに、“ある企画”の実現をかけてメンバーが挑むゲーム対決など、お祭り騒ぎで進行していく。

また第2回には、TRFのSAM&DJ KOO、第3回には相川七瀬を迎えて、今回もスタジオトークを繰り広げる。レジェンドたちの知られざる秘話も必見だ。

■澤本夏輝（FANTASTICS）コメント

今年は「祭」をテーマに、過去5年間の集大成となる素晴らしい企画が満載です！ FANTAROの皆さん、さまざまな“祭プロジェクト”があるので、番組内や公式SNSでの発表など楽しみにしていてください。引き続きチェックのほどよろしくお願いいたします！

■番組情報

日本テレビ系『FUN！FUN！FANTASTICS 祭』

07/01（水）スタート ※関東ローカル

毎週水曜 25:45～26:15 （全3回）

※TVer、Huluで地上波放送後に見逃し配信スタート

出演：FANTASTICS（世界・佐藤大樹・澤本夏輝・瀬口黎弥・堀夏喜・木村慧人・八木勇征・中島颯太）

ナビゲーター：マイケル富岡

レジェンドゲスト：#2・SAM&DJ KOO（TRF）、#3・相川七瀬

■関連リンク

『FUN！FUN！FANTASTICS 祭』公式サイト

https://www.ntv.co.jp/fffmatsuri/