しんちゃんたちをくっつけて楽しめる！ 2026年6月発売「クレヨンしんちゃん くっつきマスコット」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「クレヨンしんちゃん くっつきマスコット」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「クレヨンしんちゃん くっつきマスコット」（税込400円）。全5種のラインアップとなっています。
クレヨンしんちゃん くっつきマスコット
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全5種
・しんちゃん
・ひまわり
・シロ
・ぶりぶりざえもん
・ネネちゃんうさぎ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「クレヨンしんちゃん くっつきマスコット」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「クレヨンしんちゃん くっつきマスコット」（税込400円）。全5種のラインアップとなっています。
スマホケースなどにつけて楽しめるスマホグッズ！大人気アニメ「クレヨンしんちゃん」から、スマホケースなどにつけて楽しめる「くっつきマスコット」が新たに登場しました。カプセルトイでありながらサイズは約5.5cmとなっており、存在感のある仕上がりが特徴のおもちゃ・雑貨アイテムです。ラインアップにはしんちゃんやひまわり、シロをはじめ、ぶりぶりざえもんやネネちゃんうさぎといったおなじみの仲間たちが揃っています。お気に入りのキャラクターを身の回りの持ち物にくっつけて、いつでも一緒にお出かけを楽しんでみてください。
詳細情報▼商品名
クレヨンしんちゃん くっつきマスコット
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全5種
・しんちゃん
・ひまわり
・シロ
・ぶりぶりざえもん
・ネネちゃんうさぎ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)