元NHKのフリーアナ武田真一（58）が15日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）にMCとして生出演。番組冒頭でサッカーW杯（ワールドカップ）北中米大会で日本代表が強豪オランダに追いついて引き分けだった試合結果を喜びのあまり「勝ち」と伝えてしまった。

オランダ相手に2度先行されたものの追いついて2−2の引き分けとして勝ち点1を奪取していた。番組冒頭で、ゆずのテーマソングの直後に武田は「日本代表勝ちました」。すぐに気付いた武田は慌てて「引き分けでしたね。勝ち点1」と前言を撤回して訂正した。

同じくMCの南海キャンディーズ山里亮太が「いやいやいや、スゴいことなんですね…。あのー、みなさん二度寝したいタイミングだとは思いますけど、こちらもいろいろ情報ございますんで…」と必死なフォローでその場をとりつくろった。

口からつい「勝ちました」と発言した武田は「勝って…とか言っちゃった」と苦笑いを浮かべていた。山里は「いや、気持ちは分かりますよ。それぐらいのことですね。僕、サッカーそれほど詳しくないですけど、相当スゴい引き分けだった」と、なおも武田の言い間違いのフォローを入れ続けた。

1次リーグF組の日本はオランダ相手に後半44分、苦戦しながらも2−2に追いついた。当然、ここで日本は追いつかないと勝ち点はゼロ。ドローに持ち込んだことで、決勝トーナメント進出に1歩前進した。