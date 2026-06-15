高卒で欧州へレンタル移籍したDF佃颯太が横浜FCに復帰「苦しいことや辛いことそして何より悔しい思いもたくさんしました」
横浜FCは15日、DF佃颯太(18)が期限付き移籍先のゲントから復帰することを発表した。
佃はU-18から昇格した今季、ゲントのセカンドチームへそのまま期限付き移籍していた。ただ、ベルギー2部での出場は1試合のみ。「正直、苦しいことや辛いことそして何より悔しい思いもたくさんしました」と振り返っている。
その上で佃は復帰に際して以下のように伝えた。
「それでもベルギーでの挑戦を通して、多くのことを学び選手としても人としても成長できたと感じています。現地で支えてくださったクラブ関係者の皆さま、チームメイト、そしてファン・サポーターの皆さまには心から感謝しています。またベルギーでの生活を支えてくださった方々にも本当に感謝しています。慣れない環境の中で家族のように温かく支えていただき、とても心強い存在でした。本当にありがとうございました。僕が目指す『カッコいい選手』になるために、とても大切な時間になりました」
「これからは、成長した姿を皆さんに見せられるよう、謙虚な気持ちを忘れず、向上心を持って横浜FCのために全力を尽くし、チームの勝利に貢献できるよう頑張ります。三ツ沢のピッチで皆さんに会えるのを楽しみにしています。引き続き応援よろしくお願いします」
佃はU-18から昇格した今季、ゲントのセカンドチームへそのまま期限付き移籍していた。ただ、ベルギー2部での出場は1試合のみ。「正直、苦しいことや辛いことそして何より悔しい思いもたくさんしました」と振り返っている。
その上で佃は復帰に際して以下のように伝えた。
「それでもベルギーでの挑戦を通して、多くのことを学び選手としても人としても成長できたと感じています。現地で支えてくださったクラブ関係者の皆さま、チームメイト、そしてファン・サポーターの皆さまには心から感謝しています。またベルギーでの生活を支えてくださった方々にも本当に感謝しています。慣れない環境の中で家族のように温かく支えていただき、とても心強い存在でした。本当にありがとうございました。僕が目指す『カッコいい選手』になるために、とても大切な時間になりました」
「これからは、成長した姿を皆さんに見せられるよう、謙虚な気持ちを忘れず、向上心を持って横浜FCのために全力を尽くし、チームの勝利に貢献できるよう頑張ります。三ツ沢のピッチで皆さんに会えるのを楽しみにしています。引き続き応援よろしくお願いします」