発光エンブレム採用の最新フレンチワゴン

ステランティス ジャパンは2026年6月11日、プジョーのCセグメントステーションワゴン「308 SW」をベースとした限定車「308 SW GT HYBRID（308 SW GTハイブリッド）」を発売しました。

308シリーズは、2025年8月に欧州で改良新型が先行発表されており、今回日本に導入された308 SW GT HYBRIDは、その最新デザインを受け継いだモデルです。

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ベースとなる新型「308」は、個性的なデザインや上質なインテリア、ダイナミックな走りを特徴とするプジョーの主力モデルです。

なかでも308 SWは、プジョー現行ラインナップにおいて唯一のステーションワゴンモデルとなっており、今回の限定車では最新デザインとステーションワゴンならではの実用性を融合しています。

エクステリアでは、ブランドを象徴するライオンの爪痕をモチーフにしたライトシグネチャーを採用。ロー＆ワイドなプロポーションを強調するとともに、リアデザインとのつながりを持たせることで、車両全体に統一感をもたらしています。

また、ブラックアウト処理を施したヘッドライトは、フロントグリルと連続性を持たせることで、フロントまわりを一体的に見せる新しい表情を演出。さらにフロントには発光エンブレムを備え、先進性と存在感を高めています。

ボディカラーには、308として初めて「インガロブルー」を採用しました。静かで深みのあるブルーで、光の当たり方によって表情を変える上品な色合いが特徴です。

ボディサイズは全長4655mm×全幅1850mm×全高1485mm、ホイールベースは2730mm。乗車定員は5名で、右ハンドル仕様となります。

日本市場で人気のステーションワゴンであるスバル「レヴォーグ」のボディサイズは全長4755mm×全幅1795mm×全高1500mmであるため、308 SWはレヴォーグと比較して全長が約100mm短く、全高がやや低い、日本の道路でも扱いやすい絶妙なサイズ感が特徴です。

ステーションワゴンらしい実用性も大きな魅力です。リアシートは4：2：4分割可倒式を採用し、荷室容量は最大約1634リットルを確保。日常の買い物からレジャーまで対応できる広いラゲッジスペースを備えています。

さらに、手がふさがっているときにも便利なハンズフリー電動テールゲートを装備するなど、使い勝手にも配慮されました。

インテリアには、プジョー独自の「i-Cockpit」を採用。10インチタッチスクリーンを備えた「Peugeot i-Connect Advanced」には、コネクテッドナビゲーションやボイスコントロール、ChatGPT、i-Toggleなどを備えています。

このほか、アルカンタラ／テップレザーシートや、ヒーター付きの革巻小径スポーツステアリングホイール、スマートフォンワイヤレスチャージャー、360度ビジョンなど、快適装備も充実しています。

安全装備では、アクティブセーフティブレーキやアクティブクルーズコントロール、レーンポジショニングアシスト、ブラインドスポットモニターシステム、リアトラフィックアラート、マトリクスLEDヘッドライトなどを標準装備しました。

パワートレインは、1.2リッター直列3気筒ガソリンターボエンジンに、電動モーターを内蔵した6速デュアルクラッチトランスミッション（DCT）を組み合わせたハイブリッドシステムです。

エンジンは最高出力136馬力・最大トルク230Nmを発揮。そこに最高出力20馬力・最大トルク51Nmのモーターが走行をアシストします。

駆動方式は前輪駆動で、燃費はWLTCモードで20.4km／Lを実現。タイヤサイズは225／40R18です。

308 SW GT HYBRIDは全国80台限定で販売され、価格（消費税込）は539万円です。

標準ハッチバックモデルの308との価格差を8万4000円に抑えながら、ステーションワゴンならではの積載性や利便性を備えた限定車として、実用性とデザイン性を重視するユーザーに注目されそうです。