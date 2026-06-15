◆第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル）

充実一途のルージュソリテール（牝４歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ロードカナロア）が重賞初制覇を狙う。昨年は秋華賞にも出走（８着）したが、今年に入って自己条件から再出発。ひと叩きされた２走前のマレーシアＣを好位から余裕たっぷりに抜け出して快勝し、オープン入りを決めた。前走の阪神牝馬Ｓは、Ｇ１馬のエンブロイダリー、カムニャックに食い下がり３着。田代助手は「頭数が落ち着いたにしても、良く頑張っていた。能力の高さを示してくれたね」とうなずく。

この中間はひと息入れたが、リフレッシュ効果は十分だ。西塚洸二騎手が騎乗した６月１０日の１週前追い切りは、栗東・ＣＷコースでフルールドール（３歳３勝クラス）を待つような形で直線入り口から馬体を併せた。手応え良く、グイグイと加速してあっという間に２馬身半突き放す好内容で、時計も６ハロン８１秒０―１１秒１と上々だった。同助手も「抜群の動きだったね。心身ともに、少しずつ成長している」と目を細める内容だった。

東京・芝１８００メートルは３歳時にスイートピーＳを勝ち、３走前の初音Ｓで２着と相性がいい。「舞台は合っているし、ここでも楽しみ」と田代助手。初タイトルをつかみ、秋へ弾みをつける。