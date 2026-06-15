ローラ、バンコク高級ホテルのプールサイドでのビキニ姿公開
モデルでタレントのローラが14日にInstagramを更新。オフショットからビキニ姿を披露した。
【写真】ローラ、美スタイル全開のビキニショット
ローラが投稿したのは、タイ・バンコクの五つ星ホテル「ザ・スタンダード・バンコク・マハナコーン」で撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、バーバリーのビキニを身に付けてプールサイドで笑顔を見せる様子やコートを着てカフェで佇む姿が収められている。
彼女のビキニ姿にファンからは「かわいい〜♪」「すごく似合ってる」「夏さきどりですね」などの声が集まっている。
■ローラ
1990年3月30日生まれ。東京都出身。バングラディシュ人の父と、日本人とロシア人のクォーターの母の間に生まれる。高校生の時に原宿でスカウトされ、モデル活動を開始。2008年に雑誌「ViVi」の専属モデルになる。2010年以降、タレントとしてバラエティ番組に多数出演。2016年公開の映画『バイオハザード: ザ・ファイナル』にも出演。現在はアメリカ・ロサンゼルスを活動拠点にしている。
引用：「ローラ」Instagram（@rolaofficial）
【写真】ローラ、美スタイル全開のビキニショット
ローラが投稿したのは、タイ・バンコクの五つ星ホテル「ザ・スタンダード・バンコク・マハナコーン」で撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、バーバリーのビキニを身に付けてプールサイドで笑顔を見せる様子やコートを着てカフェで佇む姿が収められている。
彼女のビキニ姿にファンからは「かわいい〜♪」「すごく似合ってる」「夏さきどりですね」などの声が集まっている。
1990年3月30日生まれ。東京都出身。バングラディシュ人の父と、日本人とロシア人のクォーターの母の間に生まれる。高校生の時に原宿でスカウトされ、モデル活動を開始。2008年に雑誌「ViVi」の専属モデルになる。2010年以降、タレントとしてバラエティ番組に多数出演。2016年公開の映画『バイオハザード: ザ・ファイナル』にも出演。現在はアメリカ・ロサンゼルスを活動拠点にしている。
引用：「ローラ」Instagram（@rolaofficial）