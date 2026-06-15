2026年の英国におけるベストバイな1台

2026年の英国における、ベストバイな1台は？ 日々試乗に勤しむAUTOCAR UK編集部がカテゴリー別に代表を選び、望ましい道が広がるグレートブリテン島中南部のオックスフォードシャーへ集合。意見を交わし、生え抜きの5台から頂点を決めてみたい。

【画像】フライングスパーからロードスターまで UK編集部が選ぶ2026年のベストバイな5台 全165枚

イリヤ・バプラート（以下：イリヤ）：数あるコンパクトカーの中で、ヒョンデi10を選んだ理由は？ 最高に走りが楽しいからですか？



UK編集部が選ぶ2026年のベストバイな5台 ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

ジェームス・ディスデイル（以下：ジェームス）：すべて揃った、素晴らしいクルマですよ。洗練されていて充分速いですし、これ以上何もいらないと思うほど装備も整っています。

マット・プライヤー：価格は1万8000ポンド（約378万円）くらい？

ジェームス：それなら良いんですが。このクルマはドアハンドルがクロームメッキで、2万1000ポンド（約441万円）です。

リチャード・レーン（以下：リチャード）：ダチア・ジョガーが買えちゃう値段ですね。新しいEVのルノー・トゥインゴは？

ジェームス：現状では、航続距離が260kmくらいなので、自分の希望には合わないかな。

エンジンを積んだコンパクトカーの1つの究極

イリヤ：エンジンで走るシティ・コンパクトの強みは、最適とはいえないまでも、大きな苦労なしに500kmの長距離ドライブにも対応できることですね。今のEVは、まだその性能を得られていません。

ジェームス：自分の（高めの）年齢もあるかもしれませんが、こんなに小さな普通のコンパクトカーが、優れた設計で洗練されていて、乗り心地も操縦性も良いということに驚かされます。シフトレバーの感触なんか、最高レベルですよ。価格も高すぎません。



手前からヒョンデi10と、トヨタ・ハイラックス ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

イリヤ：自動車業界は、大体10年くらい前に、このクラスのクルマを完成させたといえます。今は、可能な限り作り続けようとしている状況にありますね。

リチャード：厳しくなる規制に対し、生産を止めないよう努力されています。ガソリンエンジンを積んだコンパクトカーの、1つの究極といえるかも。

素晴らしい見た目にベントレーの乗り心地

イリヤ：レーンさんは電動サルーンのカテゴリーで、ボルボES90を選びました。1番のお気に入りである理由は？

リチャード：実は、クルマ自体よりもコンセプトへ共感しているんだと、運転していて気付きました。本当に魅力的だといえる、フルサイズの電動サルーンは多くありません。



ボルボES90 シングルモーター・エクステンデッドレンジ・プラス（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

BMW i5は見た目の好みが分かれますし、内装も素晴らしいとまではいえません。メルセデス・ベンツEQEはパッケージングが優れず、アウディA6 e-トロンは特長が弱いように思います。その点、ボルボのゴールは明確といえます。

目指されたのは、素晴らしい見た目と、スウェーデン流ベントレーのような乗り心地。インテリアの雰囲気や快適なシートなど、魅力は非常に多い。スポーティさは、ポールスターに任せれば良いんです。しかも航続距離は長く、電圧800Vで急速充電も早い。

理想的なボルボまであと少し

マット・ソーンダース（以下：MS）：ES90の、実際の航続距離は？

リチャード：カタログ値で640kｍ程なので、充分ですよね。ただし、乗り心地は少し期待外れでした。SPA2プラットフォームの採用で、路面からの細かな入力に対する落ち着きの弱さを、克服できると思っていました。確かに、改善されてはいますが。



左からUK編集部のリチャード・レーンと、イリヤ・バプラート ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

今回のクルマは通常のパッシブダンパーですが、追加予算でエアサスにすれば多少改善するかもしれません。でも、完全な克服は難しいでしょう。理想的なボルボまで、あと少し。パワートレインはスムーズで、ステアリングもイイ。

デジタル技術の癖は、多少あります。それでも、運転はとてもしやすい。自分が本当に望んでいるのは、小さなベントレーといえるのかも。多少の調整を加えれば、そんなクルマになると思いますね。

2026年における真のベントレー

イリヤ：本物のベントレーも、ここにはあります。

MS：フライングスパーは、オスカーの授賞式にも相応しい、最高のグランドツアラーです。しかもこの手のクルマはドライバーだけでなく、リアシートの人にも上質な体験を提供するという、特別な能力も必要になります。



手前からベントレー・フライングスパーと、ボルボES90 ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

フライングスパーこそ、2026年における真のベントレーでしょう。以前コンチネンタルGTと乗り比べる機会があったのですが、乗り心地は遥かに優れていながら、走りも同等に印象的だったことへ驚きました。ラグジュアリーモデルとして、訴求力は別格です。

リチャード：新しいコンチネンタルGTは、従来より乗り心地がソフトになり、ドライバーズカーとしての特徴付けが弱まったといえます。それも影響していると考えますか？

イリヤ：ハイブリッドなこともプラスでは？

MS：パワフルなV8ハイブリッドは、フライングスパーに相応しい。従来より荷室も広がり、クーペより電動化技術を上手く活用できています。乗り心地も最高ですね。

この続きは、英国ベストバイな1台は？（2）にて。